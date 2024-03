“Imbarazzante”: frasi pesanti a Dazn, è polemica

Polemica a DAZN per quanto visto nelle ultime gare: le frasi arrivate sono state nette e dettate da un motivo ben preciso

La Serie A ha visto scorrere anche la 27^ giornata, che però ha portato con sé diversi problemi e successive polemiche soprattutto dovute ad alcuni episodi in particolare. A tal proposito, quanto accaduto è stato ampiamente analizzato a ‘DAZN’ e delle parole nello specifico non sono passate inosservate. Ecco cos’è stato e viene ritenuto ‘imbarazzante’.

Come detto, la 27^ giornata di questa stagione di Serie A non è partita fin da subito con il piede giusto. In Lazio-Milan è successo davvero di tutto (basti pensare che in tre, tra i biancocelesti, sono stati espulsi: Pellegrini, Marusic e Guendouzi) e l’andazzo non è più di tanto migliorato. O per meglio dire, a rincarare la dose è stato il match giocato tra Torino e Fiorentina (in cui è stato espulso Ricci).

Proprio di quanto accaduto, facendo soprattutto riferimento all’utilizzo del VAR tante volte contestato in questa stagione, ha voluto parlare a ‘DAZN’ Valon Behrami. Ecco quali sono state le sue parole.

Behrami non le manda a dire e parla così di VAR e arbitri dopo la 27^ giornata di Serie A

A ‘Tutti Bravi dal Divano’, in diretta su ‘DAZN’, Valon Behrami ha parlato degli ultimi episodi arbitrali che tanto hanno fatto discutere nella 27^ giornata di Serie A. L’ex calciatore non ci ha girato intorno e ha parlato della questione in maniera decisamente netta. “In campo ci sono le emozioni. È imbarazzante quello che è successo in Lazio-Milan ed è imbarazzante quanto successo in Torino-Fiorentina“.

Lazio-Milan è stata la giornata che più ha portato con sé polemiche per le tante espulsioni date dall’arbitro Di Bello. Tanto che, per la gestione del match, l’arbitro è stato anche sospeso un mese. Ma anche Torino-Fiorentina ha fatto storcere il naso a molti. Per questo motivo il discorso di Behrami non è finito qui.

“Col VAR – ha continuato l’ex giocatore – ci hanno tolto le emozioni. Già i tifosi non sanno più se un gol è sicuro o verrà annullato. Adesso non ci si può neanche arrabbiare dopo aver subito un fallo in contropiede, senza aver detto niente di male (in riferimento all’espulsione di Ricci in Torino-Fiorentina, ndr). Senza le emozioni ci si spegne completamente“.