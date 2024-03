La Roma ha deciso su De Rossi: il futuro è già scritto

La Roma cambia stagione dall’arrivo di Daniele De Rossi in panchina e ottiene 6 vittorie su 7 in campionato perdendo solo con l’Inter e volando agli Ottavi d’Europa League.

Adesso c’è grande attesa per quello che può essere il futuro del giovane allenatore De Rossi con la Roma con cui ha firmato un contratto fino al termine della stagione, ma i risultati sono chiari e ora potrebbe seriamente potrebbe arrivare ancora continuità in vista del finale di stagione dove si rincorre il grande risultato del ritorno alla Champions League. Ora arrivano delle novità importanti in merito a quello che potrebbe essere le notizie riguardo la prossima scelta del club giallorosso in vista dei prossimi anni. Perché da tempo si parla della scelta di un nuovo allenatore e dopo il doloroso addio di Mourinho ora è necessario aprire un nuovo ciclo importante per i prossimi anni.

Può accadere veramente di tutto da qui alla fine della stagione con la Roma di De Rossi che sta cercando di confermarsi attraverso il gioco e i risultati. Perché l’obiettivo primario del club giallorosso è quello di tornare finalmente in Champions League dopo che i Friedkin hanno investito tanto. Ma al momento la situazione è ancora difficile nonostante i tanti risultati positivi per quello che è accaduto nella prima parte di stagione con la gestione di Mourinho.

Roma: conferma De Rossi, la decisione del club

Adesso ci sono delle notizie veramente importanti di mercato che riguardano il futuro di Daniele De Rossi pronto a firmare con la Roma a vita se il club dovesse fare un gesto nei suoi confronti. La società sta controllando nei minimi dettagli quello che sta accadendo in questi mesi in vista del futuro. Perché c’è la chiara volontà di costruire una squadra importante per i prossimi anni, ma al momento la situazione per i giallorossi non è ancora chiara.

La Roma vuole arrivare in Champions e se De Rossi dovesse raggiungere questo traguardo qualcosa nel suo contratto potrebbe cambiare. E’ già tutto scritto da mesi, quando è arrivato alla Capitale sulla panchina dei giallorossi al posto di Mourinho. Contratto fino a fine stagione ma con un bonus per l’allenatore in caso di raggiungimento alla Champions.

Questo potrebbe essere un chiaro segnale quindi che la Roma e i Friedkin a prescindere dal grande lavoro di De Rossi e la conferma che meriterebbe potrebbero già avere un accordo con un nuovo allenatore. In pole c’è sempre Conte.