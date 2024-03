Aia: 2 arbitri sospesi, svelati i motivi

Dopo Di Bello arrivano 2 nuovi stop da parte dell’Aia: ecco la decisione riguardo i fischietti, protagonisti in negativo nell’ultimo turno di campionato.

Decisione severa da parte dell’Associazione italiana arbitri e del suo designatore Rocchi. Ecco le ultimissime in merito al futuro dei due arbitri che sono stati sospesi dopo l’errore nel corso dell’ultima gara di Serie A. Dopo Di Bello, dunque, ci sono altri 2 arbitri che dovranno restare fermi per un periodo lungo.

Per gli arbitri, quello appena concluso, non è stato un bel weekend. Ci sono stati due casi abbastanza clamorosi che hanno fatto discutere gli addetti ai lavori. Ecco perché il designato arbitrale Rocchi ha deciso di punire entrambi i fischietti con una sospensione.

Aia: non solo Di Bello, c’è un’altra sospensione

⁠Imbarazzo da parte dei vertici arbitrali. Situazione complessa per il designatore Rocchi che s’è trovato a prendere due decisioni abbastanza importanti.

Gianluca Rocchi, dopo Di Bello, ha sospeso anche l’arbitro Giovanni Ayroldi che ha fischiato per l’Inter un rigore inesistente contro il Genoa. Una decisione che, di fatto, ha permesso ai nerazzurri di portare a casa i tre punti e allungare in classifica. L’episodio riguarda il penalty concesso ai nerazzurri per un intervento di Frendrup ai danni di Barella. Il contatto è stato giudicato falloso da parte del fischietto di Molfetta, che ha commesso un grave errore anche perché è stato richiamato dalla Var. Una conferma che ha messo in discussione l’operato del 32enne che è stato sospeso.

Stop in arrivo dunque per Ayroldi, così come per Di Bello, che ha commesso dei gravi errori venerdì all’Olimpico nel match tra Lazio e Milan e per il giovane Marchetti, anche lui protagonista in negativo della sfida conclusa sabato sera 0-0 Torino Fiorentina.

Rocchi ha così giudicato la prestazione degli arbitri ai microfoni di DAZN:

“Questa giornata potevamo fare meglio. Di Bello ha perso completamente il controllo della partita. Ha riconosciuto gli errori e mi ha scritto un messaggio. Marchetti, invece, poteva gestire meglio la partita”.

Aia: sospesi Di Bello, Marchetti e Ayroldi

Tre gravi errori nell’ultimo turno di campionato. Prima Di Bello, durante Lazio Milan, poi Marchetti, per Torino Fiorentina, e infine Ayroldi in Inter Genoa. Per tutti e tre è arrivata la decisione da parte dell’Aia che ha deciso di sospenderli.