Calcio in lutto: la Juventus piange la scomparsa del giocatore

Lutto nel mondo del calcio e della Juventus, che da giorni piange la scomparsa del calciatore morto a causa di un incidente che gli è costato la vita.

Strazianti sui social i messaggi di cordoglio e di vicinanza alla famiglia dei suoi compagni di squadra, di vita, ma soprattutto della stella bianconera, che in un lungo ed emozionante post pubblicato sulla sua pagina Instagram ha cercato di ricordare nel migliore dei modi questo caro amico andato via troppo presto.

Da brividi anche la dedica della squadra nella quale militava, che ha deciso di affiggere in maniera perenne la maglia del ragazzo all’interno dello spogliatoio in corrispondenza del posto nel quale era solito spogliare prima di ogni allenamento e partita.

Juventus in lutto: addio al centrocampista

Il mondo del calcio è sotto shock per la prematura scomparsa del centrocampista, che giovanissimo è morto a causa di un incidente stradale che gli è costata la vita. Distrutta dal dolore non solo la famiglia, ma anche i suoi compagni di squadra e di vita, così come tutti i dirigenti e gli addetti ai lavori del club per il quale giocava e la Juventus, che seppur indirettamente è rimasta particolarmente scossa dalla dipartita del ragazzo.

Stando a quanto appreso negli ultimi giorni, il centrocampista era amico intimo del difensore della Juventus Federico Gatti, che appresa la notizia non ha perso l’occasione per salutarlo in un lungo e straziante messaggio scritto sul proprio profilo ufficiale Instagram.

Il mondo del calcio, Federico Gatti e l’ASD San Luca piangono dunque la scomparsa di Marco Pezzatti, scomparso all’età di appena 31 anni a causa di un grave incidente stradale. Sul proprio profilo Instagram, come anticipato, il difensore della Juventus ha cercato in qualche modo di ricordare il suo caro amico, scrivendo poche righe ma arrivando dritto al cuore dei familiari del calciatore calabrese: “Sarai per sempre nel mio cuore..“, a conferma di quanto l’ex Frosinone ci tenesse ad un ragazzo come Marco, voluto tanto bene da non far pesare a questa forte amicizia gli oltre mille e passa chilometri di distanza.

Addio a Marco Pezzato: il ricordo dell’ASD San Luca

Federico Gatti non è stato l’unico a ricordare Marco Pezzati sui propri canali social. Oltre al difensore della Juventus anche l’ASD San Luca ha cercato di omaggiare il suo tesserato con una serie di post che hanno l’obiettivo di ricordare la grandezza non solo del giocatore ma anche dell’uomo che era il 31enne.

Tanti i ricordi che il San Luca ha condiviso con i suoi tifosi, ma da brividi sono in particolare due immagini: la prima ritrae uno striscione di un tifoso con su scritto “Marco vive“, mentre la seconda è la maglia numero 19 che Marco Pezzati era solito indossare appesa nello spogliatoio seguita da una didascalia abbastanza chiara: “PER SEMPRE CON NOI“, a conferma di come il ricordo del ragazzo rimarrà indelebile nelle menti dei compagni e di questa piccola realtà calabrese.