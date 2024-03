“È finita”, Cristiano Ronaldo-Georgina choc: rivelazione da pelle d’oca

Rivelazione da pelle d’oca su Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez: arriva la verità scioccante. “È finita”, non ci sono più dubbi per CR7

Un retroscena clamoroso, un “dietro le quinte” della vita di Cristiano Ronaldo che lascia un po’ spiazzati. La novità l’ha rivelata la stessa Georgina Rodriguez, storica compagna dell’asso portoghese. Purtroppo il tempo passa per tutti e nulla è per sempre: quando si decide di farla finita bisogna dare un taglio netto e farlo con consapevolezza. Quello che probabilmente sta facendo CR7 da qualche mese, sempre più sicuro su cosa fare.

La Rodriguez ha partecipato alla Fashion Week a Parigi, dove ha letteralmente incantato. Ha sfilato con una maglia che richiamava ad una delle prime di Ronaldo con il Manchester United, quando indossò per la prima volta il numero 7.

I video della sua sfilata sono diventati virali sui social tra gli appassionato ma quello che fa più discutere non è sicuramente questo appuntamento con la moda da parte della nota influencer, ma ciò che ha asserito subito dopo ai media che l’hanno intervistata. La modella non ha usato parole fuorvianti, è andata dritta al punto annunciando le due parole che hanno abbastanza spiazzato i tifosi: “è finita“, asserisce Lady CR7.

La rivelazione di Georgina sulla carriera di CR7

Il cinque volte Pallone d’oro è in Arabia Saudita all’Al-Nassr dallo scorso anno, dove è la stella assoluta e va avanti con una rete realizzata in media a match. Ronaldo ha compiuto da poco 39 anni, il tempo purtroppo passa per tutti. Anche per uno come lui, ma guardandolo giocare non sembra.

Invece la carta d’identità è lì a parlare ed è anche giusto che inizi a pensare a quando appendere le scarpette al chiodo. Un indizio lo dà Georgina nel corso del suo intervento, con una considerazione che per la prima volta scoperchia il vaso di Pandora su una delle decisioni storicamente più difficili nella carriera di un calciatore: ma quando si ritira Cristiano Ronaldo?

“Giocherà ancora un anno, magari due, vediamo. Poi è finita”, è il lapidario ma significativo commento della nota influencer. I tifosi del portoghese sono scioccati e non riescono a farsene una ragione: per loro sarà impossibile non poter vedere più CR7 su un campo di calcio.

Come detto, però, il tempo passa per tutti e a quanto pare anche il ritiro di Cristiano Ronaldo ora ha una data. Per esserne così sicura, Georgina, è probabile che la decisione sia stata già discussa in ambiti familiari.