Juventus: De Ligt fa sognare i tifosi, ecco il suo annuncio

Tifosi della Juve in estasi dopo le dichiarazioni del difensore olandese del Bayern Monaco Matthijs De Ligt.

Al termine della vittoria contro la Lazio, che ha permesso ai bavaresi di conquistare il pass per i quarti di finale di Champions League, uno dei protagonisti della gara come il difensore centrale Matthijs De Ligt è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset. Il calciatore ha parlato anche della Juventus, ecco tutti i dettagli.

Protagonista in passato con la maglia dei bianconeri, De Ligt ha affrontato il suo passato visto che nel doppio confronto contro la Lazio ha rivisto il suo ex allenatore della Juventus Maurizio Sarri. Ad avere la meglio è stato l’olandese che ha ottenuto il pass per i quarti di finale di Champions League. Questa sera, dopo la sfida contro i biancocelesti, il difensore ha parlato anche della Juventus: ecco le sue dichiarazioni, apprezzate dai tifosi bianconeri.

Bayern Monaco-Lazio, le parole di De Ligt al termine della partita

Uno dei protagonisti della vittoria del Bayern Monaco contro la Lazio è senza dubbio Matthijs De Ligt. Il centrale olandese ha parlato nel post partita affrontando vari argomenti tra cui anche quello relativo alla Juventus, sua ex squadra.

“Abbiamo fatto una bella partita. Siamo stati bravi a giocare con pazienza e palla al piede arrivando a creare tante occasioni da rete. Sono contento del fatto che la Lazio non abbia segnato così abbiamo ottenuto un clean sheet. La Lazio aveva iniziato bene la gara, volevano segnare. Dopodiché abbiamo fatto due gol e abbiamo cambiato volto al match. Poi loro si sono aperti, anche perché dovevano recuperare, e noi siamo riusciti a segnare il terzo gol in un momento buono per noi”.

“Juventus? Seguo ovviamente la mia ex squadra. Nonostante alcune sconfitte, credo che stiano facendo un buon percorso. All’interno della squadra ci sono tanti giovani e devo dire che Allegri è stato bravo a creare un bel gruppo. Quando ci sono gli infortunati c’è sempre qualcuno pronto per sostituirli al meglio. Devo dire che a vederli giocare mi diverto tanto anche se quest’anno l’Inter è davvero incredibile. Nonostante ciò, dico che la Juventus resta una squadra forte”.