Zidane-Juventus: arriva l’annuncio che ribalta la situazione

Svolta improvvisa per il sogno Zidane al posto di Massimiliano Allegri: Juve, l’ultimo annuncio spiazza tutti

Il presente parla di un KO nello scontro diretto con il Napoli che fa male e getta ombre sul finale di stagione della Juventus. Massimiliano Allegri, come già accaduto nel recente passato, è ritornato al centro delle critiche.

L’allenatore bianconero è da tempo il fulcro di ogni discorso per la programmazione futura in casa Juventus. Perché non è effettivamente ancora chiaro come andrà a finire il rapporto tra la società piemontese ed il tecnico. Allegri resta sotto contratto con la Juve fino al 30 giugno 2025: nonostante ciò, salvo clamorosi colpi di scena, le strade si separeranno una volta per tutte al termine del campionato.

La squadra deve ancora consolidare, in via aritmetica, la qualificazione per la prossima fase a gironi della Champions League. Dopo ciò, si passerà alle strategie per l’estate. Il sogno era e rimane sempre e solo uno: Zinedine Zidane. Il tecnico transalpino, dopo aver salutato il Real Madrid, è libero di accasarsi dove vuole.

E pare proprio che l’estate 2024 sia il momento giusto per ‘Zizou’ affinché il grande ritorno in panchina possa diventare realtà. In passato la Juventus ha tentato in ogni modo di convincere l’allenatore francese a ritornare a Torino, ma sulla panchina bianconera.

Nulla da fare. E anche il suo più grande estimatore ai piani alti del club, l’ex presidente Andrea Agnelli, ha dovuto alzare bandiera bianca. Adesso, in relazione alla possibilità che Zidane possa effettivamente sbarcare in Serie A e guidare la Juventus, è arrivato un annuncio che ha lasciato tutti di stucco.

Zidane alla Juve: annuncio a sorpresa

Ai microfoni di ‘Discovery Plus’ ha parlato l’ex centrocampista del Real Madrid Thomas Gravesen, che ha condiviso per diversi anni lo spogliatoio delle ‘Merengues’ proprio con Zidane. Il danese non ha avuto dubbi su quello che sarà il futuro dell’allenatore transalpino: dichiarazioni che non faranno felici i tifosi della Juventus.

“A Madrid gli ho parlato”, ha svelato Gravesen rivelando di fatto quale sarà il futuro di Zidane per la prossima stagione. “Ci sono solo tre possibilità che vorrebbe accettare: Marsiglia, Real Madrid e Nazionale francese”.

L’ex colosso dei ‘Blancos’ pare non avere alcun dubbio che per Zidane la strada verso il ritorno nella Torino bianconera non vada presa in considerazione. E sarebbe stato lo stesso allenatore, a questo punto, a ‘scartare’ l’ipotesi torinese.

Niente Juventus, pare, tra le pretendenti a cui l’allenatore è evidentemente interessato per l’immediato futuro. E a questo punto i vertici del club bianconero dovranno guardare altrove per la ricerca dell’erede di Allegri.

Se ciò che Gravesen ha dichiarato si confermasse reale, allora potrebbe tornare di moda qualche pista decisamente più alla portata dei bianconeri come Thiago Motta: poche settimane e sapremo tutta la verità.