Affondo per Zirkzee, italiane beffate: affare da 80MLN

Affondo per Joshua Zirkzee. Il club ha deciso di accontentare le richieste del Bologna avanzando un’offerta irrinunciabile.

Nel corso delle scorse settimane si è parlato tanto delle strategie che le società italiane stavano studiando per provare ad arrivare alla punta olandese, ma alla fine dei conti lo strapotere economico di un club estero ha avuto la meglio, considerato il fatto che si parla di un’offerta da circa 80 milioni di euro presentata sul tavolo delle trattative.

Ovviamente da qui a parlare di trattativa chiusa ce ne vuole, motivo per il quale le società italiane coinvolte nella corsa a Joshua Zirkzee ci proveranno fino all’ultimo secondo, ma l’impressione è che il destino dell’attaccante ex Bayern Monaco sia oramai segnato.

Calciomercato, affondo per Zirzkee: italiane beffate

Al momento una cosa sola è certa sul futuro di Joshua Zirkzee: è difficile che l’olandese vesti la maglia del Bologna anche nella prossima stagione. Il rendimento da top player che sta avendo in questo campionato potrebbe valergli un importante salto di qualità in carriera, quello che da giovanissimo in maglia Bayern Monaco non p riuscito a fare per “colpa” della presenza in rosa di un mostro sacro come Robert Lewandowski.

Intervistato ieri dai microfoni de La Gazzetta dello Sport, il dirigente e leggenda dei bavaresi Karl-Heinz Rumenigge non ha chiuso alla possibilità di rivedere Joshua con la maglia rossa del Bayern nella prossima stagione, anche se la decisione sulla clausola di ricompra da 40 milioni di euro da pagare al Bologna spetterà al nuovo direttore sportivo Eberl.

Quale sarà la nuova squadra di Zirkzee? A fronte di tutta questa confusione le italiane interessate all’olandese sono finite in un loop di confusione totale che potrebbe agevolare le concorrenti estere. Stando infatti a quanto riportato dalle ultime notizie, l’Arsenal potrebbe alla fine beffare tutte le italiane nella corsa a Joshua Zirkzee completando l’affondo decisivo sul giocatore già nelle prossime settimane.

L’Arsenal vuole Zirkzee, ma il Bologna alza il prezzo

Joshua Zirkzee non ha alcuna intenzione di fermarsi in questa stagione, ed a furia di segnare gol la sua valutazione in vista del prossimo calciomercato estivo lievita “pericolosamente” per il piacere del Bologna, che si sfrega le mani difronte alla possibilità di chiudere la cessione più onerosa della sua storia.

Nel corso di questi mesi tanti club avrebbero chiesto informazioni per l’attaccante olandese, soprattutto gli italiani, vedi Milan, Juventus e Napoli, ma le richieste economiche che i rossoblù fanno per il cartellino del giocatore proietterebbero il suo futuro all’estero, più precisamente in Premier League, dove Arsenal e Manchester United, fra le altre, potrebbero essere le uniche società in grado di accontentare gli emiliani.

C’è da dire, comunque, che lo strapotere economico di queste squadre non garantirebbe la riuscita dell’operazione, soprattutto a fronte del prezzo sparato dal Bologna, che per Zirkzee chiede ora addirittura 80 milioni di euro. In tutta questa faccenda c’è da aspettare e capire quelli che potrebbero essere i movimenti del Bayern Monaco, che alla fine dei conti ha sempre l’ultima parola in merito. Staremo a vedere.