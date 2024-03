Esonero in Serie A: arriva la notizia, ecco chi arriva

Ultimissime notizie riguardo il futuro dell’allenatore italiano. In Serie A ci sarà un nuovo esonero? Finale di stagione rovente, ecco cosa sta succedendo.

I risultati negativi stanno spingendo il club ad una seria riflessioni riguardo il futuro del tecnico. Ecco le ultimissime sul sostituto.

L’allenatore rischia tantissimo. La sua posizione è in discussione. Nei prossimi giorni è previsto un summit in società con la dirigenza che dovrà prendere una decisione, in caso di risultato negativo nel prossimo weekend.

Esonero in Serie A: nuovi aggiornamenti

Sono previsti nuovi colpi di scena in Serie A con una nuova panchina che rischia di saltare. Cioffi rischia tantissimo, soprattutto dopo il pareggio contro la Salernitana. Sembra esserci effettivamente già il nome del sostituto

Gabriele Cioffi rischia l’esonero dall’Udinese? Grandi manovre nel club friulano visto che la squadra è reduce da un pareggio interno contro la Salernitana. Il club sta valutando con estrema attenzione la situazione del tecnico che era subentrato a Sottil.

I risultati sono arrivati anche se al di sotto delle aspettative inziali. Ecco perché la società sta prendendo in considerazione l’ipotesi di un altro addio. La prossima sfida di campionato contro la Lazio sarà decisiva per il futuro dell’allenatore che, a questo punto, potrebbe salutare in caso di sconfitta o pareggio. Ecco il nome individuato dal club in caso di esonero di Cioffi: la dirigenza è pronta a nominare come prossimo tecnico dell’Udinese Semplici.

Udinese: esonero Cioffi, può arrivare Semplici

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Mondo Udinese, la società friulana sta valutando con estrema attenzione il profilo di Leonardo Semplici che può diventare il nuovo allenatore dell’Udinese. Già cercato da altre società, il tecnico è attualmente nella lista dei tecnici disponibili a subentrare. Dopo aver avuto dei contatti con la Salernitana, potrebbe tornare in corsa in questa stagione e firmare con il club friulano che è alla ricerca di un sostituto di Cioffi. L’esonero dall’Udinese dell’allenatore potrà avvenire nel prossimo weekend dopo la sfida contro la Lazio che sarà decisiva per il destino dell’allenatore che a questo punto può essere sostituto proprio da Semplici che spera in una chiamata per tornare subito in pista dopo l’esperienza sfortunata della scorsa stagione conclusa con la retrocessione dello Spezia nello spareggio contro il Verona.