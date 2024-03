Infortunati Juve: c’è un’altra novità per Allegri, i dettagli

Infortunati Juve: c’è una nuova notizia per Massimiliano Allegri che, in vista della sfida contro l’Atalanta, deve fare i conti con le assenze.

Calendario ostico per la Juventus che nel prossimo turno dovrà affrontare l’Atalanta. Una sfida insidiosa che arriva dopo la trasferta di Napoli. Ecco nuovi aggiornamenti in merito alle condizioni fisiche di alcuni giocatori che restano in dubbio per questo match.

L’obiettivo della Juventus è quello di ritrovare il successo per allungare in campionato e mantenere il distacco dal Milan, al terzo posto e a meno uno dalla squadra bianconera. Nel prossimo turno di campionato all’Allianz Stadium sarà di scena la sfida contro l’Atalanta, una gara insidiosa con Gasperini alla ricerca di punti per la zona Champions League. Ecco nuovi aggiornamenti riguardo l’allenamento odierno della Juventus che è scesa in campo alla Continassa per preparare la sfida di campionato di domenica alle ore 18.

Infortunati Juventus: nuovi aggiornamenti

La Juventus, questa mattina, è scesa in campo per l’allenamento che ha aperto la settimana di lavoro che porterà la squadra ad affrontare nel migliore dei modi il big match contro l’Atalanta.

Entrambe le squadre arrivano da un periodo negativo visto che, nell’ultimo turno di campionato, l’Atalanta ha perso in casa contro il Bologna e la Juventus in trasferta a Napoli. Ecco perché quella di domenica sarà davvero importante per entrambe le squadre che non vogliono perdere ulteriore terreno in classifica.

Ecco il punto della situazione riguardo l’infermeria della Juventus: quali sono i giocatori che mancheranno contro l’Atalanta?

Infortuni Rabiot e Mckennie

Certa l’assenza contro l’Atalanta dell’attaccante Dusan Vlahovic. Il calciatore serbo non sarà a disposizione visto che, da diffidato, è stato ammonito nell’ultimo turno di campionato. La buona notizia è il recupero di Moise Kean che è tornato ad allenarsi in gruppo anche questa mattina. Ancora incerta la presenza di Perin, Mckennie e Rabiot che hanno lavorato a parte anche oggi. Il francese ha svolto un lavoro personalizzato in palestra mentre il portiere e lo statunitense hanno lavorato in campo.

Nessuna novità, dunque, per quanto riguarda il recupero di Rabiot e Mckennie. Se confermate le loro assenze, Allegri dovrebbe confermare a centrocampo Miretti ed Alcaraz con Locatelli in cabina di regia. Decisivi, comunque, saranno i segnali dei prossimi giorni con lo statunitense che è più avanti e tenta di recuperare almeno per la panchina in vista della prossima sfida di campionato.