Serie A: colpo “alla Callejon”, arriverà in estate dal Real

Come fu per José Maria Callejon, che arrivò al Napoli dal Real Madrid da “escluso” ai Blancos, per una nuova vita in Italia.

L’età è diversa, perché ai tempi del trasferimento in azzurro assieme ad Albiol e Higuain, il calciatore spagnolo aveva meno anni di quelli del calciatore che ha vinto tutto con il Real Madrid nel suo percorso ai Galacticos, che sembra arrivato ormai al capolinea.

Con o senza Ancelotti in panchina, non rinnoverà con la società delle Merengues e la Serie A è pronta ad accoglierlo in quello che sarà un contratto che può firmare anche subito considerando che è ufficialmente in scadenza già da ora, col suo contratto che non sarà più valido dal primo luglio 2024 in poi, data che potrebbe rappresentare il momento esatto delle presentazioni ufficiali col nuovo club che lo acquisterà a parametro zero.

Serie A: colpo “alla Callejon”, ma questa volta gratis dal Real Madrid

Arriverebbe gratis, non come successe con Callejon, ma in quello che sembra essere un affare simile a quello che piazzò De Laurentiis praticamente quasi dieci anni fa.

Il calciatore spagnolo, in uscita dal Real Madrid, giocherebbe in Serie A dopo una vita passata in Liga e con la maglia dei Blancos cucita addosso.

Un affare, quello che vedrebbe protagonista più di un club in Italia perché ad oggi, fanno sapere dalla Spagna, risulterebbero due i club interessati all’affare Lucas Vazquez, che vede al momento un solo ostacolo che è quello legato al suo ingaggio, elevatissimo, che percepisce fino alla fine di giugno a Madrid.

Real Madrid: Lucas Vazquez dice addio, futuro in Serie A

Il futuro di Lucas Vazquez è in Serie A, secondo quanto riportano da Fichajes.net, dove annunciano finita praticamente l’era del calciatore spagnolo al Real Madrid. Si registrano due club interessato in Italia, pronti ad approfittarne per quella che non è l’unica situazione che vede la separazione a fine stagione. Dirà addio anche Carvajal, altro storico simbolo dei Blancos per il ricambio generazionale che appunto vedrà protagonisti lui e Lucas Vazquez come potenziali nuovi calciatori in Italia.

Le destinazioni possibili di Lucas Vazquez in Italia

Ci sono due opzioni possibili per Lucas Vazquez, a parametro zero in Serie A, e sono quelle legate al Milan e alla Juventus. I rossoneri, più che i bianconeri, sarebbero i principali indiziati per il futuro in Italia del calciatore spagnolo che, negli ultimi 3-4 anni della sua carriera, potrebbe giocare in Italia. In Serie A, come alternativa funzionale della difesa del Milan, duttile perché può giocare sia a sinistra che avanzato e, considerando le difficoltà avute da Florenzi e altre riserve, rappresenterebbe il vero e proprio jolly di Pioli o di chi ci sarà in panchina nel 2025 per il Milan.