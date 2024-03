Simeone paga la clausola prima di Atletico-Inter

Possibile colpo di mercato per ‘Atletico Madrid con Simeone intenzionato a chiudere la trattativa prima del match con l’Inter

La stagione dell’Atletico Madrid rischia di chiudersi con tanti rimpianti: club sconfitto in Supercoppa di Spagna, eliminato dalla Copa del Rey e molto distante dal primo posto in Liga. Resta la Champions League ma laurearsi campione d’Europa non sarà per nulla semplice considerando sia la difficoltà della competizione sia il valore degli avversari.

I Colchoneros, nella massima competizione internazionale, rischiano di uscire già agli ottavi di finale: la gara di andata contro l’Inter si è chiusa in favore dei nerazzurri. Per passare il turno servirà rimontare l’uno a zero di San Siro; impresa non impossibile da portare a termine ma la squadra di Inzaghi è, al momento, una delle peggiori da affrontare visto lo stato di forma e un rendimento in campionato a dir poco perfetto.

In attesa di vedere come andrà il match, Simeone sembra stia già pensando alla prossima stagione e a come rinforzare il reparto offensivo. Tra i giocatori interessati, stando a quanto riportato da fichajes, bisogna menzionare Paulo Dybala. L’argentino piace e non poco per la sua incredibile qualità tecnica in grado di cambiare l’esito del match in qualsiasi momento.

L’Atletico Madrid sembrava interessato al giocatore già ai tempi della Juventus ma, una volta terminata l’avventura in bianconero, il classe 1993 ha deciso di accettare l’offerta della Roma e unirsi al progetto targato Mourinho. L’addio del tecnico portoghese e un contratto, in scadenza nel 2025, potrebbero cambiare le cose: a questo bisogna aggiungere la clausola rescissoria dell’argentino.

Dybala e la clausola rescissoria: Atletico interessato

Dodici milioni di euro: è questa la cifra che un club estero può spendere per aggiudicarsi le prestazioni di Dybala e portarlo via dalla Capitale. Eventualità che il club giallorosso può scongiurare con il pagamento di una sorta di bonus permanenza a favore dell’argentino.

E’ chiaro come la Roma non abbia nessuna intenzione di privarsi di uno dei giocatori più importanti della sua rosa considerando il momento, decisamente positivo, del giocatore. Dybala è infatti reduce dalla splendida tripletta realizzata contro il Torino e da un calcio di punizione chirurgico in casa del Monza.

Condizione psicofisica decisamente invidiabile e la voglia di continuare ad essere decisivo per la Roma. Gli obiettivi dei giallorossi sono il quarto posto in campionato e la corsa verso la finale di Europa League: traguardi possibili grazie al contributo di un giocatore finito nelle mire dell’Atletico Madrid.