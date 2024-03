Terremoto Roma: scippo del Milan

Problemi in casa Roma in vista nella prossima sessione estiva di mercato: i giallorossi rischiano di perdere il giocatore a favore del Milan

La Roma si prepara al match di andata degli ottavi di Europa League contro il Brighton e lo fa dopo un successo, decisamente convincente, in casa del Monza: i giallorossi, da quando è arrivato De Rossi, hanno cambiato totalmente passo conquistando sei vittorie su sette partite di campionato. Ruolino di marcia importante per una squadra che sta finalmente mostrando tutto il proprio potenziale.

De Rossi ha rigenerato un gruppo e, di tutta la rosa a disposizione, ha fatto giocare praticamente tutti tranne il terzo portiere ed Abraham. L’attaccante è ancora alle prese con il terribile infortunio capitatogli all’ultima giornata della scorsa stagione contro lo Spezia: il recupero procede al meglio e il suo rientro potrà essere una risorsa in più sia in campionato sia nel percorso europeo dei giallorossi.

Il centravanti inglese ha il contratto in scadenza nel 2026 ma il suo futuro è ancora incerto: Abraham potrebbe restare alla Roma, considerando le difficoltà nel riscattare Lukaku ma non è esclusa una sua cessione. Stando a quanto riferito dal giornalista Carlo Pellegatti, gli agenti del giocatore sembrano aver avuto un contatto con la dirigenza rossonera in vista della prossima sessione estiva di mercato.

Milan, piace Abraham: operazione da trenta milioni di euro

La prima stagione di Abraham in giallorosso è stata decisamente positiva e il centravanti britannico è stato decisivo nella conquista della Conference League. Si è rivelato un centravanti forte fisicamente, abile nel gioco aereo, nell’attaccare la profondità e particolarmente decisivo all’interno dell’area di rigore avversaria.

Il profilo dell’attaccante classe 1997 potrebbe sposarsi perfettamente con il sistema di gioco del Milan: dal punto di vista economico si parla di 30 milioni di euro, cifra importante ma i rossoneri hanno bisogno di una punta per rinforzare il pacchetto offensivo della prossima stagione e aumentare le chance scudetto.

In questa stagione, il Milan ha due centravanti: Giroud e Jovic. Il primo, elemento fondamentale per i rossoneri, non può giocare tutte le partite causa una carta d’identità avanzata. L’ex Fiorentina invece sta andando a corrente alternata: proprio per questo, la società rossonera potrebbe decidere di mettere mani al portafoglio e regalare a Pioli un nuovo attaccante.

Al momento siamo sul piano della semplice indiscrezione di mercato ma Tammy Abraham sembra essere una pista concreta in casa Milan: ne sapremo di più una volta finita la stagione, sperando che il tempo restituisca al calcio un talento fermato purtroppo da un infortunio molto serio.