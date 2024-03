Calciomercato: 70 mln per Bremer, il sostituto arriva dall’Italia

Offerta monstre per prendere Bremer. Mossa a sorpresa da parte della Juventus che ha già individuato il suo sostituto.

Grandi manovre in casa Juventus con Giuntoli che è già proiettato alla prossima sessione estiva di calciomercato.

Arrivano nuove voci di mercato che riguardano la Juventus. Ecco l’offerta choc per Gleison Bremer: il brasiliano può lasciare i bianconeri per 70 milioni. C’è una squadra che è pronta a prendere il brasiliano che davanti a questo offerta può fare le valigie e lasciare Torino.

Cessione Bremer: ecco l’offerta da 70 milioni di euro

Ecco le ultimissime in merito al destino del difensore centrale che è finito nel mirino di un top club inglese. A sorpresa, può essere Bremer l’uomo mercato della Juventus. Dalla società sono arrivati dei segnali chiari all’area tecnica che dovrà abbassare i costi di gestione e puntare sui giovani talenti mantenendo alto il livello della rosa.

Impresa ardua da parte di Giuntoli che, per questa ragione, cerca altri fondi da eventuali cessioni di top player bianconeri. I problemi economici del club possono spingere la Juventus ad accettare la proposta del Manchester United che può mettere sul piatto 70 milioni di euro per prendere Bremer.

Ecco, intanto, la lista degli obiettivi per la difesa della Juventus che si guarda intorno per l’eventuale sostituto del brasiliano.

Calciomercato Juventus: nuovo colpo in difesa, nella lista c’è anche Calafiori

E’ l’edizione odierna di Tuttosport a fare il punto della situazione sul prossimo calciomercato della Juventus. I bianconeri sono a caccia di un difensore che possa andare a rinforzare la rosa della Vecchia Signora. A prescindere dall’eventuale cessione di Bremer al Manchester United, serve un nuovo calciatore in quel reparto. I nomi sono sempre gli stessi: da Diomande dello Sporting a Lloyd Kelly, che andrà in scadenza con il Bournemouth. Per quanto riguarda gli obiettivi della Serie A, c’è Calafiori del Bologna nella lista di Giuntoli: il calciatore, scuola Roma, nato come esterno sinistro, nell’ultimo periodo si è specializzato come centrale difensivo. La concorrenza per il giocatore è abbastanza alta, visto che è nel mirino anche del Milan ma l’eventuale approdo alla Juventus di Thiago Motta può favorire l’arrivo a Torino del difensore.