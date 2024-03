Juve-Milan, tifosi spiazzati: che sorpresa!

Tifosi di Juventus e Milan spiazzati dalla notizia: sorpresa in arrivo, le due società ci stanno provando davvero

Per Juve e Milan si prospetta un’estate di cambiamenti. Entrambe le società devono decidere cosa fare con i rispettivi allenatori, Allegri e Pioli. Il cambio sembra l’ipotesi più probabile ma non è detta l’ultima parola. Oltre alla panchina, però, è necessario per le due squadre lavorare bene sul mercato per rinforzare e completare al meglio le rose.

Al Milan manca davvero poco per diventare una squadra di primissimo livello: un centrocampista difensivo titolare e qualche riserva, come ad esempio il vice Theo Hernandez (ad oggi assente). Diverso invece è il discorso per la Juventus, che invece potrebbe avviare insieme al nuovo tecnico una vera rifondazione: uno dei primi tasselli dovrà essere la sostituzione di Alex Sandro, che vedrà il proprio contratto scadere il prossimo giugno.

Entrambe quindi sono alla ricerca di un terzino sinistro e c’è un giocatore molto giovane che piace alle due dirigenze, pronte a sfidarsi in un derby italiano sul mercato internazionale. Il calciatore di cui vi parliamo gioca in Belgio ed è uno dei prospetti più interessanti d’Europa in quel ruolo.

Juve e Milan, obiettivo in comune: che talento!

Il Milan e la Juventus sarebbero fra le tante squadre interessate ad Archie Brown, terzino sinistro del Gent classe 2002. Inglese con origini giamaicane, colpisce per la sua capacità di abbinare le qualità fisiche (è alto 1,90 m) a quelle tecniche.

Caratteristiche che, se dovesse migliore la fase difensiva, potrebbero permettergli di ricoprire perfettamente il ruolo di centrale di sinistra in una difesa a tre, alla Bastoni. E sono proprio queste qualità che hanno portato le due italiane a chiedere informazioni, così come hanno fatto anche Lione, Nizza e West Ham.

Ad oggi la valutazione economica del Gent è decisamente alla portata: dai 5 ai 10 milioni di euro. Per i rossoneri è il profilo perfetto per coprire il buco del vice Theo Hernandez in rosa, ruolo che ad inizio stagione aveva ricoperto Davide Bartesaghi per poi rientrare in Primavera e dare spazio a Florenzi. I rossoneri seguono anche Juan Miranda del Betis, in scadenza di contratto il prossimo giugno.

Per Moncada però sarà difficile arrivare ad Archie Brown perché, come detto, la concorrenza è abbastanza folta. La Juventus rappresenta l’ostacolo più grande: Giuntoli punterà tantissimo sui giovani (per rimediare anche ad una situazione finanziaria del club disastrosa) e l’inglese è un ottimo profilo per sostituire Alex Sandro. Vedremo alla fine chi la spunterà.