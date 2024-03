Pronto l’assalto a Leao: offerta da 150MLN, il Milan trema

Il destino di Rafael Leao sembrerebbe essere sempre più lontano dal Milan. Una big d’Europa starebbe infatti studiando l’assalto decisivo al portoghese, che a questo punto potrebbe essere il grande sacrificato del calciomercato estivo del diavolo.

Dal canto loro, ovviamente, i tifosi vorrebbero evitare di vedere Leao con la maglia di un’altra squadra a partire dalla prossima stagione, ma l’impressione è che dovranno iniziare a farci un po’ l’abitudine visto che si parla con insistenza di un’offerta da addirittura 150 milioni di euro pronta ad essere presentata sul tavolo delle trattative del Milan.

Nonostante non ci sia alcuna necessità di vendere, considerato il fatto che per il secondo anno consecutivo il diavolo chiuderà col bilancio in positivo, il Milan non può permettersi di rifiutare queste cifre, utili per finanziare eventualmente il prossimo calciomercato.

Pronto l’assalto a Leao: il Milan trema

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Rafael Leao, che potrebbe essere il grande sacrificato del prossimo calciomercato estivo del Milan. L’uso del condizionale non è un caso, anche perché fino a quando sarà possibile la società rossonera proverà ad appellarsi alla clausola rescissoria da 175 milioni di euro presente nel contratto del suo numero 10 pur di riuscire a trattenerlo.

Allo stesso tempo, però, c’è da dire che in estate saranno tanti, e soprattutto ricchi, i club che busseranno alla porta del Milan per Rafael Leao, che potrebbe eventualmente far valere la sua volontà per andare via dai rossoneri e dall’Italia. Ad oggi, comunque, il numero 10 del diavolo non sembrerebbe sentire la necessità di cambiare area, e le sue recenti dichiaranti in uscite pubbliche lo confermano ma, difronte alle cifre ed agli interessamenti che stanno circolando in queste ultime ore, forse è meglio “mai dire mai”.

Stando infatti a quanto riportato da fichajes.net, il Manchester City di Pep Guardiola sembrerebbe essere intenzionato a rendere Rafael Leao una delle sue stelle più preziose a partire dal prossimo calciomercato estivo.

Fino a qualche tempo fa il Milan sembrava essere piuttosto sicuro sulla permanenza in rossonero anche nella prossima stagione di Rafael Leao, ma il recente interessamento del Manchester City avrebbe fatto crollare tutte le certezze del diavolo.

Combattere contro una super potenza europea e mondiale come i Citizens non può che non dare i risultati sperati, motivo per il quale mai come ora il Milan trema alla possibilità di perdere Rafael Leao. Non solo, considerata la concorrenza del PSG sul giocatore, il Manchester City parrebbe essere addirittura disposto a chiudere subito la pratica presentando al club rossonero un’offerta da circa 150 milioni di euro per il cartellino del portoghese. Qualora una cosa del genere dovesse verificarsi, il Milan potrebbe anche sorvolare sulla clausola rescissoria ed “accontentarsi” di queste cifre. Staremo a vedere.