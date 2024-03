Ansia Spalletti: convocato in extremis, sarà all’Europeo

Ansia per Luciano Spalletti: il CT sembra aver deciso, lo convoca in extremis per l’Europeo. Il calciatore ci sarà dopo gli ultimi sviluppi

Non siamo nemmeno a tre mesi dall’Europeo che Luciano Spalletti deve fare i conti già con le prime grane. Probabilmente questi sono i giorni decisivi in cui si decide chi effettivamente andrà in Germania.

Nelle ultime settimane, infatti, il tecnico toscano ha aumentato le proprie visite ai centri sportivi dei club di serie A e anche le sue presenze negli impianti italiani per assistere ai vari match del nostro campionato. Diversi gli osservati speciali.

Il CT non vuole lasciare nulla al caso e vuole arrivare con le scelte chiare almeno alla prossima sosta per le nazionali, quella di fine mese. Lì il blocco dei 23 convocati per la manifestazione dovrà essere deciso almeno per tre/quarti. L’ex Napoli lascerà solo quattro-cinque posti in bilico da decidere entro fine campionato, al netto di infortuni e situazioni spiacevoli che sono sempre dietro l’angolo. Come quella capitata domenica e che adesso lo mette in ansia.

Ansia Spalletti, convocato in extremis: sarà sicuramente all’Europeo

Ci riferiamo al grave infortunio di Domenico Berardi che è costretto così a dire addio alla possibilità di disputare l’Europeo, oltre a quello di salvare il Sassuolo. La sua stagione è già conclusa e con ogni probabilità anche la sua esperienza in neroverde, soprattutto se gli emiliani dovessero retrocedere in serie B.

Un’annata sciagurata per l’attaccante e il suo club di appartenenza. Era appena tornato dopo quasi due mesi da un altro stop. Incassato il brutto colpo, Spalletti ha già deciso chi chiamare al posto dell’attaccante del Sassuolo.

Ironia della sorte, proprio domenica, era a Bergamo per assistere ad Atalanta-Bologna. Diversi i giocatori visionati in orbita Nazionale: da Scamacca a Carnesecchi tra gli orobici, passando per Calafiori e Orsolini in casa felsinea. Proprio il fantasista ex Ascoli è la scelta che sembra aver fatto il CT. Sarà Orsolini, infatti, il sostituto di Berardi. Se prima la sua convocazione era in bilico, tra i giocatori da valutare fino all’ultimo, adesso non ci sono più dubbi.

Il giocatore del Bologna sarà all’Europeo, è uno dei nomi che in poco tempo hanno cambiato il proprio status. Da profilo da valutare e convocato sicuro. Oltre all’infortunio di Berardi il motivo della sicura convocazione è anche il grande stato di forma da parte dell’attaccante rossoblu, che sembra essere rinato nell’ultimo mese, cioè da quando il Bologna sta volando con sei vittorie consecutive.