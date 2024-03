Mercato: dal Bayern Monaco in Serie A, colpo a parametro zero

In sede di calciomercato arriva la notizia che lascia tutti a bocca aperta. Il giocatore è pronto a passare dal Bayern Monaco ad un club di Serie A. Si tratta di una notizia che nessuno si aspettava e che farà sicuramente piacere ai tifosi. Andiamo a vedere cosa sta accadendo.

Il calciomercato, come è noto, non si ferma praticamente mai, dal momento che le squadre sono sempre alla costante ricerca di affari. E per bruciare ed anticipare la concorrenza, chiaramente, gli occhi devono essere sempre ben aperti. E’ alto, infatti, il rischio di una beffa. Spesso anche nel momento apparentemente migliore. In tal senso, arrivano sviluppi importanti, dal momento che un club di Serie A si è fiondato su una delle tante stelle del Bayern Monaco. Le parti si stanno avvicinando sempre di più al colpo a parametro zero che rappresenterebbe un grande affare.

Dal Bayern Monaco in Serie A: colpo a zero

Giocare nel Bayern Monaco è sinonimo di qualità e di affidabilità. A quei livelli, infatti, se non sei in campione non riesci a reggere. Soprattutto per le enorme pressioni che ci sono su club di questa levatura. Ed ora un calciatore ora in forza ai bavaresi è pronto a sbarcare in Serie A.

Stando a quanto raccontato dal giornalista turco Ekrem Konur, esperto di mercato internazionale, Eric-Maxim Choupo Moting è pronto a salutare il Bayern in estate. Non rinnoverà il suo contratto in scadenza nel 2024 e saluterà tutti a parametro zero. Ed un club di Serie A, fiutando il colpo, è pronto ad approfittarne.

Choupo Moting in Serie A: si muove un club

Classe 1988, è un calciatore di grande esperienza che può far comodo, per affidabilità ed anche per quelle che sono le sue doti tecniche, a tanti top club. Una società in particolare (di cui non si conosce l’identità), stando a quanto raccontato dal giornalista turco, ha messo gli occhi su di lui. A parametro zero sarebbe un grande affare.

Choupo Moting non è mai stato un autentico goleador, ma ha la grande capacità di legare i reparti e, in più, sa essere spesso decisivo con gol pesanti. Oltre a questo club di Serie A, ci sono anche realtà saudite e di Premier League sul bomber camerunense.