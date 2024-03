De Rossi lascia l’Italia, ha stregato una big

Daniele De Rossi pronto a lasciare la Roma per un’altra grande squadra, perché questi prossimi mesi saranno decisivi per la sua carriera anche in Serie A.

Ci sono ora dei nuovi aggiornamenti che riguardano proprio la scelta che può essere fatta in vista del futuro per il giovane tecnico italiano che in questo momento si sta mettendo in mostra sulla panchina giallorossa per provare ad avviare la sua carriera. Perché ora è il nome di De Rossi ad essere nella lista anche di tante big e può lasciare seriamente l’Italia per andare a fare esperienza altrove e poi tornare magari in Italia in vista del futuro. Occhio a quello che potrebbe accadere in vista delle prossime settimane di mercato quando in estate ci sarà un grande cambiamento per tante società.

L’allenatore ha dato gioco, entusiasmo e risultati a tutto l’ambiente. Un cambio in panchina che ha dato risultati e motivazioni perché oggi la Roma ha rimontato sul 4 posto in Italia e la corsa Champions e dopo aver superagli i sedicesimi in Europa League è ad un passo anche ai quarti dopo la grande vittoria per 4-0 contro il Brighton di De Zerbi nell’andata degli Ottavi. Ora su De Rossi si accende il mercato e la Roma sta valutando le possibilità.

Roma: rinnovo o addio per De Rossi, un club ci pensa

Nuove notizie in arrivo proprio in merito alla situazione che riguarda Daniele De Rossi che può rinnovare o lasciare la Roma in estate con il mercato allenatori pronto a decollare.

La Roma ha fissato già un accordo con De Rossi nei mesi scorsi quando è arrivato l’esonero di Mourinho e sono state fissate degli accordo tra le parti con il club giallorosso che ha voluto far firmare il giovane allenatore ed ex calciatore della Roma proprio per pochi mesi senza possibilità di rinnovo automatico, anche in caso di qualificazione in Champions per la prossima edizione che è il vero obiettivo della società.

Proprio in queste prossime settimane però qualcosa può cambiare perché la Roma può presentare un nuovo contratto a De Rossi se i risultati dovessero continuare ad essere questi sorprendenti sotto gli occhi di tutti. Si parla tanto della possibilità che altre società possano interessarsi a lui. Perché in estate saranno tanti i cambiamenti anche dei top club e può perdere Xabi Alonso il Bayer Leverkusen che è pronto ad offrire la panchina a De Rossi ma la Roma ora vuole pensarci un po’ di più per tenerselo stretto.