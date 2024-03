L’allenatore ha firmato, è UFFICIALE: via libera per l’arrivo Conte

Dopo tante chiacchiere è alla fine arrivata la tanto attesa ufficialità: l’allenatore ha finalmente firmato il suo contratto con il club.

Un rinnovo, questo, che accontenta tutte le parti in causa coinvolte, soprattutto i tifosi, che speravano nella permanenza del tecnico dopo i rumors che lo vedevano accostato alla panchina dei rivali, che a questo punto potrebbero rimanere anche senza guida tecnica nella prossima stagione. La realtà dei fatti è però un’altra, visto che saltata questa possibilità la società avrebbe alla fine deciso di puntare tutto su Antonio Conte, il cui arrivo si sarebbe di conseguenza sbloccato una volta e per tutte.

L’allenatore ha firmato: rinnovo UFFICIALE

Considerati gli ottimi risultati che sta ottenendo alla guida della squadra in questa stagione, il nome dell’allenatore sarebbe finito sui taccuini delle dirigenze più importanti d’Europa. A fronte dei tanti cambiamenti che avverranno sulle panchina di tutto il continente, il tecnico rappresentava essere per più società un’ipotesi più che valida per la prossima annata.

Nel corso di questi mesi ci sarebbero anche stati dei contatti con alcune di queste squadre, ma l’allenatore ha preferito dare precedenza al suo processo di crescita e maturazione. Per questo motivo il tecnico ha dato poco conto alle voci sul suo futuro e si è concentrato non solo sulle questioni di campo ma anche sulle trattative per il rinnovo, definitivo ed ufficializzato una volta e per tutte nelle scorse ore dal club stesso.

Stando infatti a quanto si può apprendere dal comunicato ufficiale pubblicato dalla società nelle scorse ore, Sebastian Hoeness ha rinnovato con lo Stoccarda fino al 30 giugno 2027 insieme al suo vice David Krecidlo. Notizia stupenda per i tifosi dello storico club tedesco, un po’ meno per il Bayern Monaco, che in vista della separazione con Thomas Tuchel aveva iniziato a valutare il profilo bavarese in vista della prossima stagione.

Bayern Monaco, salta Hoeness: si sblocca l’arrivo di Conte?

Rinnovato il suo contratto con lo Stoccarda, Sebastian Hoeness ha chiuso alla possibilità di diventare l’allenatore del Bayern Monaco nella prossima stagione. Nonostante questo Thomas Tuchel verrà comunque sollevato dal suo incarico da allenatore della prima squadra del club Bavarese, che ha comunque davanti a sé discreto tempo per decidere con chi sostituire il tedesco nella prossima stagione.

Saltato Hoeness, la lista dei nomi seguiti dalla dirigenza del Bayern Monaco si restringe a pochi noti, come ad esempio Xabi Alonso e Jurgen Klopp. La realtà dei fatti, però, porta a credere che a fronte di tutte queste complicanze possa davvero essere Antonio Conte il prossimo allenatore dei bavaresi. Il salentino, per esperienza e costi, è la soluzione ideale per i tedeschi, che effettivamente sulla piazza non potrebbero trovare di meglio, a patto che non si decida di investire proprio su un allenatore, ed ecco che in quel caso il discorso cambierebbe. Staremo a vedere.