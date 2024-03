Milinkovic Savic torna: firma dopo gli Europei

Pronto a dire già addio Sergej Milinkovic Savic all’Arabia Saudita e all’Al Hilal con cui si appresta a vincere il campionato.

Perché l’ex giocatore della Lazio sta trascinando la squadra con le sue giocate, gol e assist verso un finale di stagione davvero incredibile dove la squadra araba si ritrova in classifica della Saudi Pro League con ben 12 punti in classifica in più della seconda dove si ritrova l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo che sembra possa restare anche quest’anno a bocca asciutta. Ci sono delle notizie molto importanti ora che possono riguardare il futuro del centrocampista Milinkovic Savic pronto a tornare in Europa e dire addio all’Arabia.

Il calciatore sembra seriamente interessato a poter andare a giocare con un’altra squadra e in un campionato maggiormente competitivo. Perché a 29 anni c’è ancora l’occasione per lui di andare a vestire la maglia di un altro grande club che gli possa dare l’ultima occasione della sua carriera. Il tutto potrebbe accadere in estate dopo però gli Europei che Milinkovic Savic giocherà con la Serbia per poi ascoltare le offerte di calciomercato giuste che possano fargli fare il definitivo salto di qualità per la sua carriera.

Calciomercato: Milinkovic Savic saluta l’Arabia Saudita

Ben 10 gol e 6 assist in stagione con la maglia dell’Al Hilal per il ‘Sergente’ che può seriamente pensare di cambiare ancora maglia dopo una stagione in Arabia dove ha guadagnato più di 20 milioni in un solo anno. Perché ora può arrivare un altro trasferimento per Milinkovic Savic. Al Hilal pronto a dare l’ok al giocatore che ha garantito in un anno il massimo impegno.

Milinkovic Savic è pronto a firmare dopo gli Europei con un altro top club lasciando l’Arabia per tornare in Europa. Perché il calciatore potrebbe andare a firmare un ultimo grande contratto a circa la metà del suo attuale stipendio (20 milioni, ndr) ma in una grande società in Europa che gli possa garantire altri 3-4 anni di contratto e competitività.

Occhio all’occasione anche Italia per un ritorno in Serie A di Milinkovic Savic che piace sempre ad Inter, Milan e Juventus ma ci sono Chelsea, PSG, Manchester United e altri top club in giro per il mondo che possono pensare di investire tanti milioni su di lui. Perché il giocatore potrebbe anche avere alla fine il via libera definitivo dall’Arabia per tornare a giocare in Europa nuovamente e che potrebbe garantire al giocatore un futuro ancora tutto da scrivere.