Zidane alla Juve: l’annuncio spazza via i dubbi

Zinedine Zidane alla Juventus, suggestione riemersa in maniera prepotente ultimamente: un annuncio non lascia dubbi

Terrà banco da qui alla fine della stagione, e forse anche oltre, la questione della permanenza o meno di Massimiliano Allegri alla Juventus. Il tecnico livornese si gioca molto del suo futuro nelle prossime settimane, in cui è chiamato a riscattare il recente periodo fatto di risultati negativi, per guadagnarsi la conferma.

Sullo sfondo, però, diverse ombre piuttosto ingombranti, tra cui quella di Zinedine Zidane. Sono diversi i candidati per la panchina bianconera e il francese non è necessariamente il primo sulla lista, ma indubbiamente il suo nome ha un grande valore evocativo per tutto l’ambiente, per quello che ‘Zizou’ ha dato da giocatore alla causa e per quello che potrebbe dare da allenatore.

Valutazione inevitabile, visto che pochi anni sulla panchina del Real Madrid gli sono bastati per diventare uno dei tecnici più vincenti di sempre, con un record che sarà difficile da battere: quello di tre Champions League consecutive. Una suggestione più volte ventilata, quella del ritorno di Zidane a Torino, in varie fasi.

Zidane-Juventus, si può fare: la conferma

Di certo, il francese conserva nel cuore ottimi ricordi della sua vita bianconera e lo ha manifestato più volte. Potrebbe trattarsi per lui di una delle opzioni principali per tornare ad allenare. Nel frattempo, è però rimasto fermo due anni e mezzo, in attesa di un progetto importante. La Juventus potrebbe darglielo?

Il ds Giuntoli è al lavoro per costruire una squadra bianconera competitiva ai massimi livelli nella prossima stagione, ma di certo non potrà darsi a spese folli. Da capire, a quel punto, se Zidane accetterà una sfida, quella di vincere con una squadra non certamente favorita in assoluto.

I rumors negli ultimissimi tempi sono stati numerosi sull’argomento. Alcuni media hanno riportato l’indiscrezione secondo cui la Juventus, nel corso del mese di marzo, potrebbe avere contatti diretti con Zidane per valutare la sua disponibilità e sottoporgli una proposta.

Lui stesso, interpellato in occasione della presentazione del docufilm su Marcello Lippi, ha aperto a un’esperienza italiana. E non si può non pensare alla Juventus, come dichiarato da Sebastian Frey, ex portiere oggi commentatore, che è intervenuto a ‘Tv Play’ affermando: “Mi sono sembrate le sue delle dichiarazioni emblematiche. Se dovesse allenare in Serie A, vederlo alla Juve sarebbe romantico”.