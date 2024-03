Serie A: l’annuncio sulle dimissione, la decisione sul sostituto

Annuncio incredibile riguardo il cambio in panchina: ecco la decisione del mister sulle dimissioni. Intanto, la società si cautela con il sostituto.

Chi potrebbe tornare in pista per questo finale di stagione in Serie A? Arrivano le ultimissime riguardo questa situazione che può portare alle dimissioni dell’allenatore che può chiudere in anticipo la sua avventura sulla panchina del club di Serie A.

Momento assai delicato per la squadra italiana che è alle prese con una situazione molto complessa. Lo spogliatoio è spaccato e adesso serve l’intervento della società che deve mettere le cose a posto. Il club, intanto, dovrà decidere molto presto sul futuro dell’allenatore: nelle ultime ore è stata presa in considerazione anche l’idea di una rescissione, con le dimissioni che sono sullo sfondo. Ecco l’annuncio dell’allenatore riguardo il possibile passo indietro.

Dimissioni in Serie A? Le parole dell’allenatore

Si complica la situazione per la squadra italiana che è in netta difficoltà. La sconfitta di oggi conferma il momento negativo per la squadra che è reduce da alcuni risultati negativi. La vittoria tarda ad arrivare con la situazione in classifica che è davvero terrificante.

Il baratro della Serie B si avvicina giornata dopo giornata. Ecco perché i tifosi si aspettano l’ultima mossa della società: un sussulto d’orgoglio per concludere al meglio questa stagione.

Al termine della sconfitta contro il Cagliari, ecco l’annuncio dell’allenatore della Salernitana Liverani sulle dimissioni.

“Alle dimissioni penserei se la squadra non giocasse a calcio, non si allenasse o non seguisse l’allenatore. Non credo che in questo momento sia una domanda pertinente. Poi la società farà le proprie valutazioni. Non credo, comunque, sia un problema della Salernitana di oggi”, queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

Dimissioni Liverani? Il tecnico escluda questa ipotesi, ecco l’annuncio di Sabatini

Alle dichiarazioni di Liverani, che ha escluso l’addio dalla Salernitana, fa eco il messaggio su Instagram di Walter Sabatini: ecco cosa ha scritto il dg dei granata.

“Prendo atto di non aver dato il contributo sperato alla causa Salernitana. Non pensavo di dover vivere un percorso del genere, non l’avrei mai immaginato. Chiedo scusa al presidente e al club: mi hanno sempre dato carta bianca e assecondato su tutto. Anche ai tifosi chiedo scusa, a loro dico di non scaricare la squadra e di aspettare la fine della stagione. Vedremo, poi, come agire per il meglio del club”. Questo il messaggio di Sabatini. Da capire, adesso, le intenzioni della proprietà e se decidere di cambiare allenatore della Salernitana ed esonerare Liverani, affidandosi ad uno di quelli liberi come Semplici o Giampaolo, richiamare Pippo Inzaghi o promuovere Ribery in coppia con Colantuono.