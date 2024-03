Stangata per Bergomi, maxi squalifica: costretto a chiedere scusa

Maxi squalifica per l’ex Inter Giuseppe Bergomi che è poi costretto a chiedere scusa: che stangata per il campione del mondo.

Vincitore del Mondiale con l’Italia nel 1982, Giuseppe Bergomi è sempre stato un uomo stimato e rispettato tanto dai suoi compagni quanto dagli avversari ed ancora oggi quando si parla lui c’è sempre grande ammirazione.

Attualmente a Sky come opinionista e commentatore tecnico, “zio” Bergomi proprio non ce l’ha fatta però a star lontano dal calcio giocato e a questo ruolo sta affiancando negli anni quello di allenatore. L’ex Inter, infatti, è il tecnico di una squadra giovanile ovvero l’Accademia Internazionale ed è lì che viene fuori il suo spirito di giocatore, forse anche troppo.

In una partita disputata lo scorso 3 marzo dai suoi ragazzi, infatti, sarebbe nata una piccola rissa con la squadra avversaria che avrebbe coinvolto lo stesso Bergomi. Il campione del mondo, secondo quanto scritto nel comunicato ufficiale dal Giudice sportivo, avrebbe spinto un dirigente avversario e ciò gli è costato carissimo poiché ha ricevuto una maxi squalifica di 20 giorni che lo terrà dunque lontano dai campi per il resto del mese.

Spinta ad un dirigente avversario: Bergomi squalificato, arrivano le scuse

Anche se ormai non è più calciatore da molto tempo, la voglia di vincere e l’adrenalina si risvegliano in Giuseppe Bergomi quando veste i panni dell’allenatore dei giovani dell’Accademia Internazionale. Il campione del mondo, nell’ultima partita disputata dai suoi ragazzi contro l’Alcione, si è lasciato prendere un po’ troppo la mano e dopo essere stato ammonito, avrebbe poi spintonato un dirigente avversario.

Sebbene non si conosca il motivo che abbia fatto scattare questa reazione in Bergomi, il tutto è stato segnato dall’arbitro nel proprio referto e per lo “zio” è arrivata una maxi squalifica di 20 giorni. Insomma, la questione ha avuto degli strascichi anche polemici, ma alla fine è venuta fuori la cifra umana dell’ex terzino e tutto è tornato sui binari giusti.

Dopo aver smentito le spinte a Repubblica, infatti, l’ex Inter è tornato sull’episodio ai microfoni de Il Giorno, rivolgendo le proprie scuse per l’accaduto: “Voglio scusarmi per quel che è successo, e lo faccio verso coloro che mi conoscono, i miei ragazzi, il ragazzo con cui ho avuto una discussione” ha dichiarato, prendendosi le sue responsabilità.

Durante i suoi tempi di calciatore, Bergomi spiccava in campo per essere esempio di correttezza e lealtà sportiva e per questo motivo la sua reazione durante la partita ha lasciato tutti di stucco. Tuttavia, le scuse da parte dell’ex Inter confermano, semmai ce ne fosse stato bisogno, la caratura dell’uomo. Anche lui stesso ha rivelato come avrebbe dovuto starsene al suo posto, pur ammettendo che alla fine siamo tutti umani.