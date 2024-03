Esonero immediato: grande ritorno in Serie A

Arrivano le ultime notizie di calciomercato che riguardano un altro esonero in Italia di uno degli allenatori che è in difficoltà che sarà sostituito in queste prossime ore.

Un altro tecnico sarà cambiato in queste ore perché in Italia c’è una società che sta vivendo una situazione veramente difficile. Per questo motivo si pensa che il club possa andare a dare l’annuncio immediato da un momento all’altro dopo un altro risultato negativo. E’ un momento davvero difficile per la società che può essere stravolta sotto tutti i punti di vista, perché ora un club può decidere di andare a dare un comunicato ufficiale in base a quello che è accaduto nelle ultime settimane. Ci si aspetta l’esonero dell’allenatore con l’annuncio di un sostituto.

Occhio a quello che potrebbe accadere da un momento all’altro perché il club ha preso già la decisione di dover cambiare, considerando che l’allenatore ha deluso fortemente e sarà esonerato per fare spazio ad un nuovo allenatore che dovrà provare a dare dei segnali di svolta e positivi per questo finale di stagione. C’è la volontà di provare a cambiare le cose in corso d’opera proprio in queste ultime settimane, perché il club può davvero provare a cambiare per salvare la stagione.

Esonero in Italia: pronto un altro cambio

Ci sono delle nuove notizie che riguardano il futuro di uno degli allenatori italiano che in Serie A sta attraversando un momento veramente di grande difficoltà. Infatti, ci sono delle nuove notizie in merito ad uno degli allenatori che può essere esonerato da un momento all’altro in Serie A.

Occhio a quello che può accadere nelle prossime ore con la società che valuta seriamente l’esonero in Serie A di D’Aversa con il Lecce che può cambiare allenatore e scegliere uno degli svincolati. Perché nelle ultime settimane sono arrivate delle mazzate davvero importanti nei confronti dell’allenatore e del club che aveva iniziato la stagione nel miglior modo possibile. Poi però il grande tracollo della squadra che ha ottenuto 9 sconfitte, 2 pareggi e 1 vittoria nelle ultime 12 partite di campionato e per questo motivo ora è necessario cambiare.

La zona retrocessione è distante solo 2 punti e rischia grosso il Lecce che può tornare in Serie B per questo si pensa di esonerare D’Aversa dopo il ko col Verona nello scontro diretto in casa. In questo senso ora il Lecce pensa anche a Zanetti come nuovo allenatore per sostituire D’Aversa.