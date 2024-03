Super colpo Di Gregorio in Serie A: ecco dove giocherà

Una big della Serie A piazza il super colpo: ecco dove giocherà il numero 1 del Monza, il promettente Michele Di Gregorio

Come insegnano i saggi del calcio, si costruisce una squadra vincente attorno a tre pedine: un attaccante che vede la porta, un centrocampista dai piedi buoni che imbastisce la manovra e un portiere che cala la saracinesca.

Facile a dirsi, molto più difficile a farsi anche perché non solo i calciatori di qualità ma anche gli estremi difensori affidabili e di talento sono sempre più una merce rara.

Non stupisce, quindi, che Michele Di Gregorio, tra i più interessanti numeri 1 che la Serie A mette in vetrina, sia molto ‘chiacchierato’ sul mercato, con tante big nostrane che hanno messo gli occhi su di lui. Dove giocherà, dunque, il portiere brianzolo? A svelarlo è stato il giornalista sportivo e conduttore televisivo di provata fede interista, Alfio Musmarra, che ai microfoni di TvPlay ha preconizzato un futuro nerazzurro per il numero 1 del Monza.

Musmarra: “Di Gregorio dovrebbe venire a fare un anno in panchina”

Michele Di Gregorio è uno dei punti di forza del Monza che viaggia a metà classifica, con l’obiettivo della salvezza che ormai è a portata di mano.

Un lusinghiero rendimento, quello dei brianzoli, su cui ci sono le mani, pardon, i guantoni di Di Gregorio: non si ricordano, infatti, sue sbavature o, addirittura, papere ma interventi precisi e puntuali che in molti casi hanno le proverbiali castagne dal fuoco.

Talentuoso e nel pieno della maturità agonistica (il prossimo 27 luglio spegnerà 27 candeline), Di Gregorio è il profilo ideale per l’Inter che, secondo Musmarra, è orientata a tenere per un altro anno il navigato Sommer, che sta facendo benissimo, a cui vorrebbe affiancare un collega di prospettiva.

Motivo per il quale “potrebbe esserci il ritorno di Di Gregorio che però, nonostante sia cresciuto nell’Inter, è totalmente del Monza“. Tuttavia, ha precisato Musmarra, “Di Gregorio dovrebbe venire a fare un anno in panchina per poi diventare il portiere titolare“.

Insomma, la ‘Beneamata’ sarebbe intenzionata a bissare quanto fatto durante l’ultimo anno con i colori nerazzurri di Samir Handanovic, con il portiere sloveno che, per così dire, ha fatto da chioccia al più giovane collega André Onana.

Un modo per consentire al camerunense di prendere confidenza con una realtà profondamente diversa da quella a cui era abituato, senza, quindi, gettarlo alla sbaraglio rischiando di bruciarlo. Uno schema che potrebbe essere riproposto con il binomio Sommer-Di Gregorio anche se, mette in guardia Musmarra, il dossier ‘portieri nerazzurri’ va monitorato dal momento che “non si esclude qualche pista estera, in particolare quella brasiliana“.