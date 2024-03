Grande ritorno in Italia: arriva dopo l’esonero

Arriva la notizia che conferma la scelta fatta da parte della società riguardo il cambio allenatore che porterà ad un grande ritorno in Italia dopo l’esonero deciso.

Tanti cambiamenti decisi e annunciati in Italia in questa stagione e anche in quella prossima. Perché proprio in estate si arriverà ad una rivoluzione totale che può cambiare molto le cose rispetto a quelle che sono adesso. Diverse le società che stanno pensando di andare a puntare su nuovi allenatori ed esonerare quelli attuali per i risultati poco convincenti che sono stati ottenuti. Ecco che allora da un momento all’altro che potrebbe arrivare la notizia di un altro cambio in panchina per una società che sta seriamente pensando di provare a svoltare la stagione già attuale.

Grande delusione per un club che aveva iniziato nel migliore dei modi la stagione e adesso tutto si è complicato. La speranza è quella di riuscire a raggiungere l’obiettivo fissato ma non è poi così sicuro che possa accadere. Ci sono riflessioni in corso, infatti, riguardo un altro esonero in Serie A che può portare ad un grande ritorno di un altro allenatore in panchina pronto ad accettare un nuovo progetto e mettersi in mostra con le sue capacità.

Esonero in arrivo: altro cambio e altro ritorno

Il momento è quello che è adesso e ci sono delle notizie molto importanti che possono portare alla svolta della stagione con la decisione difficile da parte della società che può pensare di cambiare allenatore e sceglierne uno nuovo in vista delle ultime partite di campionato. Da capire che tipo di decisione possa arrivare nelle prossime ore che sono quelle decisive per il cambio.

Perché dopo quanto accaduto in campo con scarsi risultati e la classifica che si è complicata era già nell’aria l’esonero di D’Aversa con il Lecce che è rimasto incredulo di quanto accaduto con la testata ad Henry dopo lo scontro salvezza Lecce-Verona perso 0-1 contro la squadra di Baroni. Adesso ci sono delle novità importanti che riguardano anche la scelta del nuovo allenatore del Lecce dopo l’esonero di D’Aversa.

Non ci saranno alte occasioni per D’Aversa che sarà esonerato dal Lecce in queste ore e sarà scelto il nuovo allenatore: Semplici, Gotti o Giampaolo per la panchina del club salentino. Ora è pronto un grande ritorno in Italia in panchina per provare a dare una scossa ed evitare la retrocessione.