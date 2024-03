Maxi offerta al Milan: pronti 150 milioni

Proposta indecente al Milan in vista del calciomercato estivo: 150 milioni in arrivo, cessione inevitabile

Al di là di come finirà la stagione, in casa Milan sono già in atto molte manovre per la prossima annata calcistica. Nel mezzo un calciomercato estivo che rischia di veder partire da Milanello uno dei punti fermi di Stefano Pioli.

La gestione portata avanti da Gerry Cardinale è stata chiara e rimarrà così anche nei prossimi mesi: il Milan dovrà autofinanziare buona parte delle operazioni in entrata, per non andare ad intaccare dei conti che da qualche tempo cominciano a non essere più in rosso. Il primo movimento del patron rossonero sarà in panchina, perché Stefano Pioli è destinato a salutare il club di Via Aldo Rossi.

Dai piani alti di casa Milan c’è la consapevolezza di dare uno scossone al gruppo rossonero: ecco perché le piste alternative all’attuale allenatore continuano ad essere assai numerose. Tornando alla rosa, il Milan guarderà certamente all’attacco come primissimo passo da compiere. Perché Olivier Giroud a 37 anni pare destinato a cambiare aria dopo pochi ma intensi anni con la maglia rossonera sulle spalle.

Dubbi sulla permanenza di Jovic che potrebbe alla fine restare, occhio a Chukwueze per il quale in caso di proposte interessanti potrebbe essere presa in considerazione una cessione, magari per rientrare dall’investimento fatto pochi mesi fa.

Proposta indecente al Milan: addio quasi certo

Ma c’è un’altra idea che direttamente dalla Spagna rischia di lasciare di stucco i milanisti al termine dell’attuale stagione: 150 milioni e addio, offerta irrinunciabile alla dirigenza meneghina

Non ci sono dubbi che, seppur con un rendimento assai altalenante, l’uomo più pericoloso e decisivo del Milan rimanga Rafael Leao. Il portoghese ha recentemente giurato amore eterno ai rossoneri: nonostante ciò, lo scenario che sta configurandosi per l’estate non lascia dubbi.

Secondo ‘Fichajes.net’ il Milan potrebbe finire per cedere Rafael Leao durante il prossimo calciomercato estivo. Nonostante si parli con insistenza del PSG che sta cercando da tempo il degno erede di Kylian Mbappè, pare proprio che la prossima squadra di Rafael Leao possa trovarsi in Premier League.

Il Manchester City di Pep Guardiola è convinto di farsi avanti con un’offerta assolutamente irripetibile per l’ala lusitana: ben 150 milioni di euro. La cifra considerata minima dal ‘Diavolo’ per lasciar partire il suo uomo più importante: e davanti a tale proposta, sarà assolutamente impossibile dire di no.

Leao in quella che potrebbe essere l’ultima stagione con la maglia del Milan ha fino a questo momento collezionato 33 presenze con 9 gol e 8 assist vincenti all’attivo.