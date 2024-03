“Problemi gravissimi”: Eziolino Capuano, annuncio choc

Eziolino Capuano si sfoga durante un’intervista, parlando di alcuni “gravissimi problemi” avuti nel corso della sua carriera

Il nome di Ezio Capuano, detto “Eziolino”, è senza ombra di dubbio uno dei più conosciuti nel mondo del calcio, e non solo per le imprese del tecnico alla guida delle sue squadre. L’allenatore, infatti, nonostante un passato di buon livello tra i professionisti, con panchine del calibro di Avellino, Juve Stabia, Messina e Modena, è salito agli onori delle cronache soprattutto per le sue dichiarazioni fuori dal campo.

Dalle previsioni decisamente poco lungimiranti sulla carriera di Dries Mertens al Napoli (“Non giocherà più di otto partite”), alle dichiarazioni tacciate di omofobia o minacce dopo alcune pesanti sconfitte delle sue squadre, il tecnico è conosciuto soprattutto per questo, e spesso viene preso di mira su internet, dove è diventato un vero e proprio personaggio.

L’attuale allenatore del Taranto sta facendo ottime cose in Puglia, con la squadra al quarto posto nel girone C di Serie C. La squadra era partita con l’obiettivo di salvarsi, ma l’operato di Capuano, con giocatori presi a prezzo di saldo perché ormai fuori dai progetti delle rispettive squadre e rilanciati dal tecnico lucano, ha portato i pugliesi in piena zona playoff.

Capuano: “Il mio personaggio mi ha creato problemi gravissimi”

Un lato, quello più puramente tecnico di Capuano, che spesso abbiamo dimenticato, presi dalla fama, dalle pagine e dai meme che sono nati su internet attorno alla sua figura. Ed è proprio Capuano, in un’intervista concessa al sito Fanpage.it, a parlare della sua carriera e della fama ottenuta sui social.

Il tecnico si è presentato per quello che è: un allenatore costante e coerente con se stesso, che non lascia soli i suoi ragazzi e che lavora al loro fianco per raggiungere obiettivi sempre più importanti, cosa spesso dimenticata da pagine, gruppi e utenti social che Capuano non apprezza particolarmente, definendosi “fuori dal coro”.

Vero è, però, che questa fama ha portato alla nascita di un personaggio, una macchietta che l’allenatore non sembra apprezzare particolarmente anzi, crede che tutto questo abbia oscurato il proprio lavoro togliendogli meriti sportivi che invece crede di possedere.

Ecco le sue parole: “Il personaggio Capuano ha distrutto l’immagine dell’allenatore, mi ha creato problemi gravissimi. La verità è che, a causa di tutto questo, sono venuto fuori solo come personaggio e non per il mio valore effettivo in panchina”. Chissà se davvero diventare un personaggio così trasversale possa davvero aver pregiudicato la sua carriera, ma di certo “Eziolino” è diventato un simbolo di un certo risvolto comico del calcio e questo gli ha regalato grande simpatia presso i tifosi non solo delle sue squadre.