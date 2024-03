Serie A: infortunio per un big, arriva l’annuncio

Problemi per la squadra, che perde per infortunio il top player: allenatore nei guai, ecco le ultimissime riguardo i tempi di recupero.

Serie A: infortunio per l’attaccante, i dettagli

Questo turno di Serie A, che si concluderà stasera con Lazio-Udinese, ha frenato gli entusiasmi della squadra. Nonostante sia in piena zona Champions League, l’allenatore per le prossime partite dovrà fare a meno del suo big.

L’infortunio del top player ha portato sconforto all’interno dell’ambiente, con il tecnico che adesso dovrà trovare una soluzione per sostituire al meglio la propria punta di diamante, che ha riportato un infortunio nel corso dell’ultima gara. Oltre alla sconfitta anche il danno per la squadra, che adesso non avrà a disposizione il giocatore che è stato protagonista di questa stagione con 10 gol e 4 assist.

Infortunio serio per l’attaccante del Bologna Joshua Zirkzee che si è fatto male contro l’Inter e dovrà stare fermo per un po’ di tempo.

Bologna infortunio Zirkzee : ecco quando tornerà

Gli accertamenti strumentali hanno confermato la lesione per Joshua Zirkzee che dovrà stare fermo ai box per un po’ di tempo. Uscito acciaccato dal match contro l’Inter, l’attaccante ieri mattina si è sottoposto ad una risonanza magnetica. Oggi, il ragazzo ha sostenuto nuovi esami che hanno confermato lo stop.

Quali sono i tempi di recupero di Zirkzee? A comunicare il rientro dell’attaccante è il Bologna. “Lesione di primo grado del bicipite femorale sinistro per l’attaccante, che nella mattinata di oggi si è sottoposto a degli esami. I tempi di recupero di Joshua Zirkzee sono di 3-4 settimane”.

Un mese di stop, dunque, per l’attaccante che non sarà a disposizione dell’Olanda per la sosta delle Nazionali. Il suo rientro potrebbe avvenire contro il Frosinone, in programma il 7 aprile o il Monza della settimana successiva. Le partite che Zirkzee salterà, saranno contro Empoli e Salernitana. Al suo posto, al centro dell’attacco del Bologna, potrebbe trovare spazio Odgaard o Castro.