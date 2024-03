Serie A, KO muscolare per il centrale: lungo stop ed emergenza

In Serie A stiamo per arrivare al cosiddetto scatto finale ed ora per il tecnico arriva una dura tegola. Il difensore centrale è andato KO a causa di un problema di natura muscolare ed ora per lui c’è il serio rischio di un lungo stop. Per l’allenatore si apre una vera emergenza in un momento delicato.

Il massimo campionato italiano, forse mai come in questa stagione, ci sta regalando davvero tante sorprese. L’annata attualmente in corso risulta essere davvero imprevedibile. Stiamo per arrivare alla fase decisiva, quella in cui ogni punto ha un peso specifico enorme. Per questo motivo, soprattutto quando si parla di titolari, è fondamentale per un tecnico averli tutti a disposizione. Adesso, però, per un allenatore arriva una dura tegola, dal momento che il difensore centrale è andato KO a causa di un problema di natura muscolare. Per lui ora si prospetta un lungo stop e si apre una situazione di emergenza.

Serie A, infortunio muscolare: centrale KO

Gli infortuni muscolari, come è noto, sono sempre una brutta tegola. Certamente per allenatori e tifosi, ma anche per gli stessi calciatori. I tempi di recupero, infatti, sono sempre difficili da prevedere dal momento che ci sono troppe variabili da considerare.

Stavolta le brutte notizie arrivano per la Salernitana. La squadra di Fabio Liverani, infatti, è in una situazione di classifica quasi disperata. La squadra è ultima, con ben 10 punti di ritardo rispetto al quartultimo posto. Ora piove sul bagnato, dal momento che contro il Cagliari è andato KO Kostas Manolas. Per il greco sembrava uno stop di lieve entità, ma ora si teme davvero un lungo stop.

Salernitana, infortunio Manolas: emergenza per Liverani?

L’ex Roma e Napoli, infatti, dovrà saltare almeno la gara contro il Lecce ed ora per lui si teme uno stop lungo. Soprattutto tenendo conto del fatto che Manolas ha spesso avuto grossi problemi muscolari. Il suo KO si aggiunge a quelli di Gyomber e di Pierozzi. Per questi ultimi due, però, la speranza di Fabio Liverani è quella di recuperarlo in vista della gara contro i pugliesi. Se così non dovesse essere, allora per la Salernitana sarebbero davvero dolori in una situazione già estremamente complessa e difficile.