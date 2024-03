Clamoroso, Pogba torna subito in campo: proposta ufficiale

Paul Pogba è stato squalificato per doping e dovrà restare fermo per quattro anni. Nonostante la squalifica, potrebbe tornare presto in campo. Il francese avrebbe ricevuto una proposta ufficiale

Paul Pogba è un giocatore in declino, anche se molti tifosi della Juventus si erano illusi di poter tornare a sognare quando è stato prelevato dal Manchester United nell’estate del 2022. I supporter bianconeri sono stati costretti immediatamente a rivedere le loro aspettative perché Pogba è arrivato a Vinovo in condizioni fisiche abbastanza complicate. Dopo aver acceso una diatriba su una possibile operazione, l’ex stella della nazionale francese ha impiegato tantissimo tempo per debuttare.

Dopo quattro anni quasi sempre al top, tra il 2012 e il 2016, Paul si è trasferito al Manchester United, dove raramente ha ripetuto le stesse prestazioni viste in Italia. Al termine della stagione 2021/22, il centrocampista francese ha deciso di tornare alla Juventus, sperando di rilanciarsi. Non è stato così. Le presenze sono state pochissime e poi è arrivata anche la squalifica per doping. Pogba è squalificato per quattro anni a causa della positività al DHEA (Deidroepiandrosterone), ma potrebbe tornare presto in campo.

Paul Pogba di nuovo in campo? Ecco l’offerta per il francese

La squalifica di quattro anni potrebbe rappresentare l’ultimo capitolo della carriera di Paul Pogba, centrocampista della Juventus talentuoso, ma da anni lontano dai suoi soliti standard. Dopo aver vinto il mondiale nel 2018, infatti, non ha mai più ripetuto le prestazioni degli anni precedenti, soprattutto quelle con la maglia bianconera. La lunga squalifica gli impedirà di tornare a giocare nei campionati principali, ma sembra esserci ancora qualche speranza.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Paul Pogba avrebbe ricevuto una proposta dalla squadra dei Brokye Boys. Lo ha confermato Artjom Chatjaturjan, direttore sportivo del club che milita in Russia: “Noi lo abbiamo chiamato, non è uno scherzo. Per adesso ha rifiutato, ma speriamo che possa accettare la nostra proposta”. Questa squadra milita nella Media Football League russa, creata nel 2022 per accogliere le celebrità provenienti da tutto il mondo.

Non si tratta soltanto di vip che appartengono al mondo del calcio, ma anche personaggi dello spettacolo. In questo campionato, la squalifica per doping non avrebbe alcun effetto perché si tratta di una lega amatoriale, non controllata dalla Uefa. Per questo motivo, Paul Pogba potrebbe tornare in campo, anche se, per il momento, ha declinato la proposta, come confermato anche dal dirigente del club russo.