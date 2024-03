Inter fuori ai quarti, l’Intelligenza Artificiale svela chi vince la Champions

L’intelligenza artificiale prevede che l’Inter non supererà i quarti di finale di Champions League che, invece, verrà vinta, sempre per l’IA, da una squadra a sorpresa

La metà dei giochi per i quarti di finale di Champions League è fatta. La Lazio, che ci ha creduto fino alla fine del primo tempo del ritorno, ha fatto spazio tra le migliori otto in Europa al Bayern Monaco. Stessa sorte per Real Sociedad, Lipsia e Copenhagen, che hanno ceduto il passo rispettivamente a PSG, Real Madrid e Manchester City.

Ma quali saranno le prossime 4 squadre a completare il roster della final eight di Champions? Secondo l’intelligenza artificiale, a terminare il quadro del prossimo turno ci saranno l’Inter, che eliminerà l’Atletico Madrid, il Borussia Dortmund, che avrà la meglio sul Psv, il Barcellona contro cui il Napoli non riuscirà a sovvertire il pronostico, e il Porto, che manderà a casa l’Arsenal.

Dato che però ora l’Ia può tutto, anche prevedere cosa uscirà dall’urna per gli accoppiamenti del secondo turno eliminatorio dalla coppa dalle grandi orecchie, i nerazzurri di Simone Inzaghi sembrano essere spacciati. Ma vediamo insieme come le cose dovrebbero andare e chi, alla fine, vincerà il torneo (e anche l’ultima edizione del Mondiale per club così come l’abbiamo sempre conosciuta).

L’Inter non supererà i quarti di finale di Champions League, secondo l’Ia

L’Inter, sempre secondo l’intelligenza artificiale, dovrebbe avere la peggio ai quarti di finale contro i tedeschi del Borussia, non una buonissima notizia in chiave ranking per la prossima edizione della Champions League.

Non tutto, però, è ancora perduto per portare a cinque le squadre italiane che parteciperanno alla prossima (e inedita) edizione della coppa, e questo perché i bavaresi che hanno eliminato la Lazio saranno eliminati a loro volta dal Real Madrid.

Per quanto riguarda gli altri accoppiamenti, i Citizen di Pep Guardiola dovrebbero vincere sul Porto di Sergio Conçeicao, e il Barcellona avrà la meglio sui parigini. In semifinale, nel Clasico, sarà Xavi Hernandez a trionfare contro Carlo Ancelotti, così come gli inglesi dovrebbero avere la meglio sui gialloneri.

Arrivato per il secondo anno di fila all’atto conclusivo della Champions League, l’allenatore catalano dovrebbe arrendersi al suo passato, perché secondo l’intelligenza artificiale, sarà proprio il Barcellona inaspettatamente ad alzare al cielo la coppa dalle grandi orecchie. Questo su tutto dovesse andare secondo le previsioni del computer, chiaro. Ma si sa che l’IA non sempre ci azzecca e quindi tutto è ancora aperto sia per l’Inter che per il Napoli, chiamato a sovvertire fin da subito il peso del pronostico.