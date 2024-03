Lite tra De Rossi e un leader: nuovo caso per la Roma

Spunta un retroscena clamoroso riguardo una presunta lite interna accaduta in casa Roma con Daniele De Rossi protagonista di un episodio con un calciatore giallorosso.

Ci sono delle nuove notizie che riguardano tutto ciò che può accadere da un momento all’altro in casa Roma sotto la gestione di Daniele De Rossi che al momento vive un momento estremamente positivo. Non c’è nessuna intenzione di andare a spezzare questo trend dal punto di vista dei risultati e dell’atmosfera nell’ambiente che resta più che buono. Dopo l’esonero dell’esperto Special One José Mourinho è arrivato il giovane tecnico ad interim che sta ottenendo dei risultati veramente incredibili non appena è arrivato. Adesso la squadra gioca bene, ottiene risultati e diverte. C’è speranza in futuro nonostante ancora è tutto da chiarire all’interno della società dei Friedkin.

Tutte vittorie, una sconfitta (solo con l’Inter) e un pareggio nel finale ottenuto allo stadio Franchi dopo una prestazione incredibile da parte di Fiorentina e Roma con De Rossi che è stato costretto ad essere protagonista con delle scelte importanti anche con i leader. Arrivano ora dei nuovi aggiornamenti in merito a tutto quello che è accaduto nell’ultima partita di Serie A dove in estremis totale è arrivato il pareggio dei giallorossi su sviluppi di calcio d’angolo e nel recupero pieno. Una notizia ora arriva in merito alla verità di quanto accaduto nell’ultima gara.

Fiorentina-Roma, lite con De Rossi: la verità

Nell’ultima partita la Roma ha pareggiato 2-2 con la Fiorentina con gol di Llorente nel 4 minuto di recupero e ora viene fuori anche un retroscena con la verità di tutto quello che è accaduto tra De Rossi e Mancini durante la partita di campionato.

Si è parlato di una lite tra l’allenatore De Rossi e il difensore e capitano Gianluca Mancini per la sostituzione in Fiorentina-Roma a mezz’ora circa del primo tempo. Ora però viene fuori tutta la verità di quello che è realmente accaduto. Di sicuro non c’è stato nessun tipo di infortunio per il giocatore che ha lasciato dopo poco il terreno di gioco.

Il motivo del cambio fatto da De Rossi che ha tolto Mancini è a causa del giallo che già aveva rimediato dopo pochi minuti il difensore e che dopo 30 minuti dall’inizio della partita aveva rischiato già anche il secondo. Alla fine però non c’è stato nessun problema tra i due, perché lo stesso giocatore ha riconosciuto che in quel momento aveva messo troppa cattiveria agonistica durante la partita.