UFFICIALE – Si è dimesso: torna Igor Tudor

Arriva la clamorosa notizia che riguarda l’allenatore di Serie A che ha presentato le dimissioni e ora è pronto per una nuova avventura, c’è già la scelta di Tudor come sostituto.

La notizia è arrivata in un momento difficilissimo per la squadra che ora vive una situazione veramente particolare e complicata, perché il club sta attraversando un momento non positivo e questa notizia va ad infierire solo ancor di più su tutto quello che accadendo. Ci sono ora delle notizie molto importanti che riguardano l’ufficialità arrivata con le dimissioni dell’allenatore in Serie A e il ritorno di un tecnico come Igor Tudor. C’è la sensazione che si possa chiudere da un momento all’altro tutto in vista di un nuovo progetto.

E’ un momento più che complicato per il club italiano con le diverse sconfitte e risultati negativi che hanno condizionato l’andamento di stagione e la classifica. Perché c’è la volontà di provare a trovare qualcosa di nuovo che possa portare a dei risultati e per questo motivo che l’allenatore ha presentato le dimissioni non sentendo più fiducia di calciatori e società. Adesso c’è un cambiamento annunciato in Italia con il ritorno di un ex allenatore del calcio italiano pronto a dire la sua per il finale di stagione.

Dimissioni in Serie A: torna Tudor

Dimissione improvvisa dell’allenatore italiano che lascia la Serie A e ora anche il sostituto Tudor tra i principali candidati è pronto a prendere il suo posto. Cambia tutto per un club italiano in un momento veramente difficile. Arriva anche l’annuncio da SportMediaset in attesa di quello ufficiale del club.

Maurizio Sarri ha presentato le dimissioni alla Lazio e ora si attende l’ok per formalizzare tutto in maniera ufficiale. Il tecnico l’ha fatto verbalmente dopo i risultati negativi della squadra che non sembra più essere al suo passo e per questo motivo che si pensa ad un cambiamento totale in vista dei prossimi anni. C’è la seria possibilità di scegliere subito il nuovo allenatore per questo finale di stagione e il prossimo anno.

Sarri si è dimesso dalla Lazio e ora si pensa a Tudor come sostituto. Lotito vuole tornare alla difesa a tre e vuole una squadra che mostri maggior carattere, per questo la scelta potrebbe ricadere proprio sull’ex tecnico di Verona e Udinese, che alla Juve ha fatto anche un ruolo di affiancamento allenatore nell’era Pirlo.