La Juve si affida completamente a Giuntoli: l’ultima mossa fa fuori Allegri

Svolta in casa Juventus, i bianconeri puntano tutto su Cristiano Giuntoli: arriva la mossa destinata a tagliare fuori Massimiliano Allegri

Nei prossimi mesi, potrebbe già prendere forma la prossima Juventus. Il club bianconero ha ancora obiettivi importanti da perseguire in questa stagione e dovrà fare di tutto per riuscirci, ma nel frattempo guarda al futuro e a un ciclo completamente differente.

Un ciclo che per la verità si era già avviato la scorsa estate con l’arrivo di Cristiano Giuntoli. Una scelta di campo importante, quella di puntare sul direttore sportivo che era stato l’artefice dello scudetto del Napoli. Evidente l’intenzione di ripartire dal mix di grande competenza calcistica e di principi di sostenibilità finanziaria sul mercato.

Sugli stessi principi, Giuntoli ha improntato la prima fase della sua avventura bianconera. Dovendo limitare molto i movimenti in entrata badando al sodo, nelle due precedenti sessioni di mercato. Investimenti ridotti al minimo, per dare respiro alle casse del club, provate dai precedenti avvenimenti.

Di certo, lo scenario cambierà la prossima estate. Una Juventus che dovesse tornare in Champions League, come pare probabile, avrà più potere di acquisto. Possiamo prepararci a vedere un Giuntoli decisamente più operativo. E forse, a una Juventus senza Massimiliano Allegri.

“Giuntoli e Allegri sempre più distanti”, alla Juventus cambia tutto

Il club sembra aver fatto la propria scelta, puntando su Giuntoli come figura di riferimento, invece che sull’allenatore livornese. Da questo punto di vista, arrivano indizi piuttosto importanti.

Significative le dichiarazioni del giornalista Luca Momblano, da sempre molto addentro all’ambiente torinese. Nel corso di una delle dirette sul canale Twitch di ‘Juventibus’, Momblano ha spiegato come il ruolo decisionale di Giuntoli sia destinato a crescere in casa Juventus.

Momblano ha affermato infatti che “dovrebbe arrivare una delega a favore di Giuntoli, con potere di firma aumentato fino a 20/30 milioni. La sua posizione ne risulta irrobustita. E’ una mossa che può farlo diventare il vero e proprio fiduciario della Juve”. Aggiungendo poi che “tra Giuntoli e Allegri è il momento di massima distanza“.

Non era difficile intuire, del resto, che le idee calcistiche dei due non fossero esattamente coincidenti. Sebbene il ds e l’allenatore, in una fase iniziale, si siano confrontati con serenità e abbiano cercato di operare per il bene comune della società. Adesso, però, l’era Giuntoli sta per iniziare davvero.