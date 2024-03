Partita rinviata: il motivo è folle

Sapere di una partita rinviata non può che generare nervosismo nei tifosi e addetti ai lavori, specie se il motivo è davvero strano.

Il calcio è innanzitutto passione, non solo per chi lo pratica da quando era bambino e riesce ad arrivare ad alti livelli, ma anche per chi lo ama e arriva addirittura a modificare i propri impegni personali pur di seguire la propria squadra del cuore (a volte anche le avversarie).

Proprio per questo non può che esserci un forte dispiacere quando si viene a conoscenza di una partita rinviata, specialmente se si tratta di un incontro importante e che si attendeva con particolare trepidazione.

Nella maggior parte dei casi, però, arrivare a questa decisione rappresenta la scelta migliore, oltre che l’unica possibile se si capisce che non possono esserci le condizioni minime per poter scendere in campo. Questo può valere se a fare questa scelta è il direttore di gara poco prima dell’inizio, ma anche se si tratta di una mossa dall’alto da parte della Federazione (in quest’ultimo caso i motivi sono spesso più che seri).

Partita rinviata: una decisione inaspettata

Spesso l’annuncio relativo a una partita rinviata segue problemi avuti da una delle due squadre o l’impossibilità di disputare l’incontro a causa delle condizioni meteorologiche, che non sono sempre così clementi.

A volte si arriva a questa presa di coscienza anche solo per cautela, così da non ripetere quanto accaduto nel 2000 in occasione di Perugia-Juventus, gara che era stata giocata comunque nonostante ci fosse un vero e proprio acquazzone, che rendeva complesso far scorrere il pallone. Quella partita, lo ricordiamo, ha fatto perdere lo scudetto ai bianconeri.

Sentirsi delusi quando si verificano situazioni simili può essere più che naturale, anche per gli stessi tifosi, specie se si sono organizzati rinviando un altro impegno per seguire il match. E’ comunque inevitabile rendersi conto come quella fosse l’unica decisione possibile.

Non mancano però gli esempi in cui sembra essere davvero incredibile accettare una presa di coscienza da parte dei vertici del calcio. Basti pensare alla scelta di far slittare Luco-Lunigiana Pontremolese, valida per il campionato di Promozione: in un primo momento il fischio d’inizio era stato posticipato di mezz’ora a causa delle piogge abbondanti che si erano abbattute sulla zona.

Successivamente l’arbitro ha pensato bene di far saltare tutto nonostante non ci fossero motivazioni apparenti che potessero rendere problematica la situazione.

Una scelta davvero surreale

Una volta trascorsa la mezz’ora decisa dall’arbitro, la gara avrebbe potuto disputarsi regolarmente. E invece la partita è stata rinviata del tutto nonostante avesse smesso di piovere, La mossa del direttore di gara è sembrata però incredibile per gran parte dei presenti, visto che il cielo sembrava dare segni di miglioramento, per questo non c’erano apparentemente ostacoli affinché il match potesse disputarsi regolarmente, seppure con un lieve ritardo.

I padroni di casa non hanno però preso particolarmente bene la mossa dell’arbitro, anzi sono arrivati a scatenare una mini polemica attraverso il proprio profilo social per quanto accaduto.

Il Luco ha infatti pubblicato una foto del campo soleggiato: “Prima partita rinviata per sole”. Si è deciso così di sfruttare l’ironia per esprimere il proprio parere su una mossa che era per molti inspiegabile.

L’episodio, però, a dire la verità, non è stato accolto in maniera del tutto positiva nemmeno dagli ospiti, che hanno replicato attraverso la propria pagina Facebook: “La società tiene a precisare che la decisione di non disputare la gara è stata presa esclusivamente dalla terna arbitrale. Di altri 400km e pranzo da ripetere ne avremo fatto certamente a meno. Nei prossimi giorni comunicheremo giorno ed orario del recupero”.