Al Diego Armando Maradona fu l’eroe, nel primo anno di Luciano Spalletti, oggi è stato arrestato in terra saudita e il motivo ha dell’incredibile.

Riuscì a brillare quando, nel primo anno di Luciano Spalletti al Napoli – il primo dei due, con conseguente Scudetto trovato dagli azzurri -, brillò al Diego Armando Maradona nell’annata nella quale si pensava il Napoli potesse primeggiare in Europa League, competizione che gli azzurri non trovano da allora.

Una situazione che ha dell’incredibile quest’oggi perché, secondo quanto annunciato da Sky Sport, il calciatore sarebbe stato arrestato in un paese saudita, dopo una brutta vicenda che è caduta nel penale e che obbligherà il calciatore a smettere di giocare, dopo la condanna arrivata in mattinata.

Hanno arrestato il calciatore: brutta vicenda per l’ex eroe del Maradona

Fu eroe al Diego Armando Maradona, il calciatore in questione che questa mattina è stato condannato, arrestato a Dubai a 32 anni per quanto accaduto nella sua vita privata.

Una vita stroncata al mondo del calcio, con i media che hanno spiegato e raccontato i motivi dell’arresto del giocatore che, sconvolgendo tutto il mondo del calcio, ha commesso il crimine che ha portato il Pubblico Ministero a chiedere una sentenza con nove anni di galera.

Era ad una festa quando, Quincy Promes, ha praticamente accoltellato suo cugino. Non solo, perché sarebbe condannato anche a causa del traffico di droga, nella vicenda spiegata dall’emittente satellitare.

Arresto e condanna per Promes: chiesti nove anni di carcere, il motivo

Il motivo ha dell’incredibile per quanto annunciato sulla condanna per traffico di droga e dopo l’accoltellamento al cugino, nell’arresto per Quincy Promes. L’ex calciatore dello Spartak Mosca, oltre che dell’Ajax, è stato arrestato a Dubai, con le autorità olandesi che hanno collaborato con quelle degli Emirati Arabi Uniti. Un mandato d’arresto che ha portato alle manette per Quincy Promes, con la bellezza di nove anni di galera chiesti dal Pubblico Ministero e che portano ai sei anni di carcere già sentenziati.

Ultime su Promes: il mandato d’arresto

Arrestato a Dubai, Quincy Promes è nelle mani ora della Polizia olandese. Ad incastrare il calciatore è stato il ritiro del suo club negli Emirati Arabi Uniti perché, secondo quanto dichiarato dal ministero olandese, è stato arrestato mentre soggiornava in una lussuosa residenza a Dubai. Lo hanno preso grazie alle autorità sia olandesi che degli EAU e, dai Paesi Bassi, fanno sapere che ci sarà un trattato di estradizione su di lui. La vita calcistica, per Quincy Promes, sembra dunque finita.