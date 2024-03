Milan, colpo di scena per Rafa Leao: il PSG ha deciso

Il Paris Saint Germain deve fare i conti con l’addio ormai scontato di Kylian Mbappé a fine stagione. Trovare un sostituto non sarà facile

Una scelta difficile, molto probabilmente la più difficile da quando il fondo sovrano del Qatar ha acquistato il Paris Saint Germain nell’ormai lontano 2011. Il management del club capitolino è chiamato a dover scegliere il miglior sostituto possibile del miglior attaccante del mondo che a giugno lascerà Parigi a a parametro zero.

Perché ormai non v’è più alcun dubbio sull’addio a fine stagione di Kylian Mbappé, il venticinquenne fenomeno del calcio francese capocannoniere agli ultimi mondiali e pronto a legarsi da svincolato al club più titolato del pianeta, il Real Madrid. Per rimediare a una perdita di tale portata il presidente del PSG, Al Khelaifi, dovrà individuare il profilo giusto.

Nelle ultime settimane sono circolati i nomi più disparati, da Haaland a Darwin Nunez passando per Lautaro Martinez e il brasiliano Vinicius del Real. In realtà secondo quanto trapela dalla Francia il profilo più gradito ai dirigenti parigini sarebbe quello di Rafael Leao, il quasi venticinquenne attaccante portoghese del Milan che potrebbe partire per una cifra superiore ai 90 milioni di euro.

Milan, Rafael Leao via a giugno al PSG? La decisione spiazza tutti

Anche in questo caso però i dubbi e le perplessità non mancano: secondo quanto trapela dalle più o meno segrete stanze del PSG il gioiello rossonero è considerato sì di grande talento ma troppo poco prolifico sotto porta per quelle che sono le esigenze della squadra allenata da Luis Enrique.

Del resto i rossoblu parigini devono sostituire un attaccante che in questi anni ha garantito non meno di 30/35 gol a stagione. Una dote preziosa che a partire da giugno verrà del tutto a mancare. Ed è per questa ragione che in queste ultime ore, secondo quanto riportato dal sito fichajes.com, starebbe prendendo piede un’ipotesi finora mai presa in considerazione.

Il portale spagnolo racconta di una possibile soluzione interna, che consisterebbe nel concedere molto più spazio e chance al centravanti portoghese Gonçalo Ramos, acquistato l’estate scorsa dal Benfica il quale dopo una prima parte di stagione non esaltante sta ritrovando smalto e brillantezza davanti alla porta avversaria.

Il portoghese Ramos finora ha messo a segno solo 6 gol in 20 presenze in campionato, ma il suo rendimento è cresciuto proprio nelle ultime settimane. Luis Enrique stravede per lui tanto da averlo indicato senza incertezze come il vero erede di Kylian Mbappè. Il presidente Al Khelaifi, pur spiazzato, ha preso atto: in fondo si tratterebbe di risparmiare parecchi soldi.