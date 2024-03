Milan escluso dalla Champions, Furlani conferma in diretta

Ultimissime notizie sulla questione Milan e la vicenda che riguarda l’inchiesta contro RedBird che rischia di escludere il Milan dalla Champions League.

Brutte notizie per il Milan che sta vivendo una situazione davvero difficile riguardo la possibile esclusione dalle Coppe per il prossimo anno a causa di alcuni problemi economici e ritardi di pagamenti con delle scadenze. Adecco si sono delle indagini in corso che riguardano proprio tutto quello che sta accadendo per i rossoneri che rischiano grosso in vista del futuro. Perché da un momento all’altro che potrebbe cambiare tutto in casa Milan e ora si cerca di capire come si possa risolvere la meglio la situazione che sembra essere diventata veramente complicata.

Adesso esce alle scoperto anche la società dopo quello che è venuto fuori nelle ultime ore e si cerca di capire come si può risolvere al meglio questa situazione. Una vicenda che potrebbe seriamente complicare le cose per il Milan che può essere escluso dalle Coppe e dalla prossima Super Champions League con l’edizione col nuovo format che partirà il prossimo anno e che può seriamente portare ad un cambiamento storico per il calcio in Europa.

Milan escluso dalle Coppe: parla Furlani

Ora a parlare di questa situazione è stato il Milan che si è esposto con uno dei messimi dirigenti per provare a fare chiarezza anche per i tifosi sulla possibile esclusione dalla prossima Champions. Perché al momento il club rossonero non vive un momento facile fuori dal campo per quello che è venuto fuori.

Il Milan di Pioli sta lavorando sul campo e in Italia occupa la seconda posizione, mentre in Europa è ad un passo dai quarti d’Europa League. Ora però è arrivata la batosta con le indagini sul Milan e l’inchiesta partita che può portare all’esclusione dalla Champions League e dalle Coppe per il prossimo anno.

A dire la sua è stato l’amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani a parlare della possibile sanzione con esclusione dalle Coppe del club rossonero. Ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla gara di Europa League contro lo Slavia Praga. Queste alcune delle sue dichiaraizoni:

“C’è un’indagine in corso, ma la proprietà del Milan come detto più volte è di Red Bird. Abbiamo collaborato con le autorità, dando tutte le informazioni che ci hanno chiesto, disponibili per ogni cosa”.