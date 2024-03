‘Terremoto’ in Serie A: squalifica dalle competizioni Uefa

Una delle big che militano nel campionato di Serie A rischia di essere esclusa dalle competizioni europee: ecco che cosa sta succedendo

Stiamo per entrare nella fase più calda del campionato di Serie A, quella decisiva. Se ormai lo Scudetto è praticamente archiviato, diverso è il discorso per quanto concerne il secondo posto in classifica. Il Milan ha effettuato il sorpasso sulla Juventus di Allegri, con il team rossonero che presenta un bottino di 59 punti (+1 sui rivali torinesi).

Sembra scontata la qualificazione in Champions League del ‘Diavolo’, a cui basterà semplicemente mantenere un ritmo costante per tenere a debita distanza le avversarie che si trovano più in basso. Ma negli ultimi giorni si sta facendo strada un’ipotesi che sarebbe davvero rovinosa per il club di Via Aldo Rossi.

La dirigenza intende lavorare alacremente durante la prossima estate per cercare di colmare il gap con l’Inter della capolista, poiché il numero uno di RedBird Capital Partners, Gerry Cardinale, è molto ambizioso e vuole lottare per vincere altri trofei. Parallelamente, però, si registrano dei dubbi circa la vera proprietà della compagine meneghina.

Entrando più nello specifico, martedì 12 marzo la sede del club rossonero è stata perquisita dalla Guardia di Finanza, così come le case dove risiedono l’amministratore delegato Giorgio Furlani ed Ivan Gazidis. Dunque, i vertici del ‘Diavolo’ sono finiti sotto indagine. Gli inquirenti avrebbero sviluppato una teoria secondo la quale il Milan non apparterrebbe realmente a RedBird e a Cardinale.

Il Nucleo di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, infatti, è giunto alla conclusione, grazie ad alcuni documenti inediti, che la squadra milanese sia ancora sotto l’egida del fondo d’investimento Elliott del finanziere Paul Singer. Pare che il fondo Elliott abbia, dunque, conservato il controllo sostanziale della società Ac Milan.

Milan, rischio squalifica dalle competizioni europee: ecco cosa sta succedendo

Questo perlomeno è quanto hanno scritto i pm Giovanni Polizzi e Giovanna Cavalleri nel decreto di perquisizione. Se tale scenario dovesse essere confermato nel prossimo futuro, allora il Milan rischierebbe grosso e potrebbe subire sanzioni molto pesanti, che inevitabilmente condizionerebbero il percorso di crescita della truppa lombarda.

Oltre alle norme sulle comunicazioni obbligatorie della Figc, il club rossonero avrebbe pure violato l’articolo 5 del regolamento Uefa. La regola in questione impedisce a chi controlla un club che partecipa alle competizioni continentali di esercitare influenza su un’altra squadra.

Elliott, dal canto suo, esercita un’influenza dominante sul Lille, il quale detiene un enorme debito che ammonta ad oltre 200 milioni di euro nei confronti del fondo. Ecco che l’Uefa potrebbe squalificare il Milan dalle coppe europee per una o più stagione, nel caso in cui si accertasse l’irregolarità. Situazione estremamente delicata, staremo a vedere cosa succederà.