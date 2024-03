Via dal Milan, annuncio dell’agente: “Ecco dove vuole andare”

Ultimissime di calciomercato relative al futuro del calciatore del Milan: ecco l’annuncio da parte dell’agente.

Arrivano le parole del procuratore che ha fatto il punto sul destino del suo assistito. Dichiarazioni che, sicuramente, non hanno fatto piacere al club rossonero visto che l’agente ha svelato la possibile nuova destinazione del calciatore.

Considerato uno dei migliori della rosa rossonera, il rapporto fra il calciatore ed il Milan rischia di concludersi in netto anticipo. Ecco le ultimissime notizie sul futuro del ragazzo.

Calciomercato Milan: annuncio dell’agente

Viktor Kolar, agente del difensore del Milan Fikayo Tomori, ha parlato nel corso di un’intervista concessa al portale ceco Sport.cz del futuro del difensore inglese.

Futuro? “Tomori è un ragazzo leale e non vuole lasciare il Milan, specie in un momento di difficoltà del club. Fikayo però ha il potenziale per fare un passo avanti in futuro. Se starà bene, verrà cercato, è normale. Tomori sta già pensando al suo futuro. Viene da una famiglia molto solida e sa che il calcio giocato non sarà per sempre”.