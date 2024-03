Club ceduto: arrivano le firme, i nuovi proprietari

Si parla di quella che sarà una cessione importantissima di un club di Serie A che avrà nuovi proprietari dopo la vendita di oltre 100 milioni di euro.

Viene fuori la trattativa che andava avanti ormai da tempo. Perché il club italiano è pronto a passare nelle mani di nuovi proprietari che hanno intenzione di cambiare le carte in regola. Arriva un momento di svolta decisivo per il resto della stagione che può portare seriamente ad un cambiamento storico per la società che vuole provare a raggiungere i massimi livelli del calcio italiano provando a restare con regolarità sempre di più in alto. Ecco che allora si parla di quella che può essere la cessione del club pronto a cambiare tutto.

Arrivano delle novità importanti per quello che può accadere in vista dei prossimi anni. Perché si parla della possibilità di andare a cambiare la storia del club che ora è pronto ad avviare nuovi progetti che possono essere significativi in vista del futuro. Infatti, ci sono degli aggiornamenti proprio in merito a quello che può accadere e spuntano fuori delle nuove notizie riguardanti la cessione del club di Serie A.

Cessione in Serie A di un club: nuovi proprietari

Accordo ormai totale tra le parti tra chi entra e chi esce e per questo motivo che si aspetta solo l’annuncio ufficiale che può arrivare da un momento all’altro. Era già da tempo che si parlava di questo progetto nuovo che poteva essere avviato e adesso ci siamo, perché un club può essere venduto in Serie A.

Arrivano delle importanti notizie che riguardano la cessione del Monza che passerà a nuovi proprietari per il 60%. Infatti, come confermato da La Gazzetta dello Sport il club lombardo arrivato in Serie A da due anni per la prima volta grazie alla gestione della famiglia Berlusconi ora è vicinissimo ad una svolta per quel che riguarda il futuro societario.

Arriva la conferma della trattativa ormai chiusa, si attendono solo le firme che ci saranno a maggio con l’ingresso come socio di maggioranza di Orienta Capital Partners che prenderà il 60% del Monza e verserà più di 100 milioni al gruppo Fininvest. Le parti sono in chiusura e si stanno limando gli ultimi dettagli, ma c’è già l’ok totale per quella che è una svolta storica per il club italiano che resterà per il 40% nelle mani della famiglia Berlusconi.