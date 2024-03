Inter-Juve, colpo di scena sul mercato: scambio clamoroso

Nerazzurri e bianconeri ragionano su uno scambio inaspettato: ecco cosa bolle in pentola tra Inter e Juventus

Rivali nella lotta al titolo fino ad un certo punto della stagione (lo scontro diretto del 4 febbraio, a cui è seguito un vero e proprio crollo della ‘Vecchia Signora’, ha messo la parola fine al duello per il titolo) Inter e Juventus sono da sempre avversarie anche sul mercato. Non si contano neppure i calciatori seguiti da entrambi i club nel corso degli ultimi anni, con alcuni colpi (vedi Bremer in bianconero e Carlos Augusto in nerazzurro) che sono stati delle vere e proprie beffe da incassare per la controparte.

In un mercato fatto di occasioni e di affari da cogliere al volo (in questo senso la comprovata abilità di Marotta di regalare ad Inzaghi dei succosi colpi ‘a zero’ ha fatto storia) le due rivali provano ora una strada alternativa. Affascinante, per certi versi. Quella che prevede un qualcosa in più di una tregua, quanto un vero e proprio accordo per uno scambio reciproco. Che possa soddisfare le rispettive esigenze.

L’indiscrezione è di quelle forti: senza esborsi economici rilevanti le due dirigenze potrebbero migliorare le proprie rose prendendo una risorsa dall’avversaria, cedendo a sua volta una pedina che, per un motivo o per l’altro, non è ritenuta indispensabile ai fini del raggiungimento dei propri obiettivi.

Patto Marotta-Giuntoli: ecco lo scambio che non ti aspetti

Approfittando di una situazione contrattuale identica in tutto e per tutto (l’accordo in scadenza nel 2025, con un sostanziale stallo nel rinnovo, faciliterebbe il tutto) nerazzurri e bianconeri pensano al clamoroso scambio di mercato.

I protagonisti del possibile affare si chiamano Samuel Iling-Junior e Denzel Dumfries. Due per i quali non mancano certo le pretendenti. Sia in Italia che all’estero. Il talento inglese è seguito con un certo interesse dall’Atalanta ma anche dalla Fiorentina, con le due romane che pure si stanno affacciando al giocatore con sondaggi esplorativi.

L’olandese ex PSV, da almeno un anno nel mirino dei club inglesi, ha già rischiato la cessione nella scorsa estate, quella che poi vide la remunerativa cessione di Andre Onana al Manchester United con relativa permanenza dell’esterno alla Pinetina.

Pur avendo una diversa valutazione di mercato – per il britannico la Juve chiede almeno 15 milioni, mentre Dumfries è valutato 35 milioni dalla Beneamata – i due potrebbero cambiare maglia per approdare nel club rivale. L’idea dell’Inter sarebbe quella di monetizzare lo scambio chiedendo un conguaglio cash al club piemontese: una richiesta che potrebbe essere soddisfatta senza particolari problemi, sempre che la cifra non pesi troppo sulle sempre delicate finanze bianconere.