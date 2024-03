Carlos Alcaraz, il video diventa virale: sorride anche la Juventus

Un video che vede protagonista Carlos Alcaraz è divenuto immediatamente virale via web: sorride anche la Juventus

Spente del tutto le possibilità di arrivare allo scudetto con l’Inter ormai a -17, la Juventus deve ora difendere il piazzamento che vale la qualificazione alla prossima Champions League.

Il pareggio con l’Atalanta ha fatto scivolare i bianconeri alle spalle del Milan e c’è bisogno di tornare subito a vincere per non tornare a mettere in discussione una qualificazione che sembrava certa fino a qualche settimana fa. La Vecchia Signora ha vinto solo 1 delle ultime sette partite ed i tifosi chiedono a gran voce una netta sterzata in queste ultime 10 giornate.

La Juventus è attesa da gare cruciali sia in campionato, ma anche in Coppa Italia ed Allegri sa di non poter sbagliare. Il tecnico livornese può comunque sorridere visto che sta recuperando alcuni giocatori fermi ai box per infortunio come ad esempio Adrien Rabiot o Carlos Alcaraz, il cui ritorno dovrebbe essere vicino.

E parlando di Alcaraz, è spuntato fuori un video divenuto subito virale sul web che non può non far sorridere la Juventus, anche se il protagonista non è il calciatore argentino, ma il tennista spagnolo che porta il suo stesso nome.

Carlos Alcaraz “stupisce” la Juventus: il video diventa virale

Fuori per un infortunio muscolare che gli ha fatto saltare la sfida contro l’Atalanta, Carlos Alcaraz sta lavorando per tornare a disposizione della Juventus e di Allegri dopo la sosta quando servirà lo sprint finale pe raggiungere la Champions League. Il giocatore argentino si è visto molto poco da quando è arrivato, ma per le ultime giornate servirà l’aiuto di tutti ed anche l’ex Southampton vuole dare una mano.

In attesa di recuperarlo, però, la Juventus potrebbe anche decidere di puntare sul suo omonimo nel tennis che, come mostrato da un video divenuto subito virale, di calcio pare che se ne intenda. Impegnato attualmente all’Indian Wells, durante un po’ di riposo Alcaraz è stato immortalato mentre compie dei più che discreti palleggi con il pallone, lasciando i suoi fan stupiti.

Oltre che un asso del tennis, lo spagnolo si è mostrato anche intenditore di calcio e sembra quasi che lo spirito dell’Alcaraz della Juventus si sia impossessato del suo corpo. Un video che ha fatto sorridere anche lo stesso club bianconero.

Il Carlos Alcaraz della Juventus si è impossessato del corpo del Carlos Alcaraz tennista. 😂 Niente male Carlitos! ⚽️

pic.twitter.com/TmVAYZx60B — Quindici Zero 🎾 (@quindicizero) March 13, 2024

Il video ha ricevuto tantissimi commenti e qualcuno in maniera ironica ha affermato come il tennista spagnolo appaia più forte del calciatore argentino, mentre altri hanno sottolineato come l’Alcaraz tennista farebbe comodo eccome a questa Juventus.