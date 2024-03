Sancho sbarca in Serie A, colpo a sorpresa per la big

Jadon Sancho è pronto a sbarcare in Serie A. La pista rappresenta una autentica sorpresa, ma la fonte è autorevole e per questo si accendono, come si è soliti dire in questi casi, i sogni di mercato dei tifosi. Il giocatore non sarà riscattato dal Borussia Dortmund e tornerà allo United.

E’ universalmente riconosciuto come uno dei migliori talenti su scala mondiale. Ha tutto per incidere. Fisico importante per essere un esterno d’attacco, tiro potente, velocità supersonica e dribbling ubriacanti. Caratteristiche, queste, che dovrebbero renderlo uno dei più seri candidati al pallone d’oro ogni anno. Eppure non è così. Qualcosa è andato storto, fin qui, nella carriera di Jadon Sancho, con la sua crescita che si è arrestata, praticamente, dal suo sbarco al Manchester United. Adesso al Borussia Dortmund ha ritrovato un po’ di continuità, ma a fine anno non sarà riscattato. Ed ecco che ora per lui si spalancano le porte della Serie A.

Il campione inglese può sbarcare in Serie A

Al Borussia Dortmund è tornato a giocare con maggiore continuità in un ambiente a lui più adatto ed al quale è molto legato visti i suoi trascorsi. Nonostante ciò, però, non è ancora tornato ai suoi livelli. Non a caso, secondo Transfermarkt, il suo valore di mercato è di 25 milioni di euro. E solo due anni fa lo United spese 100 milioni per assicurarsene le prestazioni.

A fine stagione Sancho non sarà riscattato dal Borussia, ma al Manchester United, dopo la rottura con Ten Hag, non può più mettere piede. Per questo motivo si sta guardando attorno. E, secondo quanto raccontato da Ekrem Konur, esperto di mercato, sul proprio profilo Twitter, sulle sue tracce si stanno muovendo anche club di Serie A.

Club di Serie A su Sancho: le ultime a riguardo

Al momento il giornalista turco non ha svelato i nomi di questi club. Ma non si può non pensare alla Juventus, che da anni si muove sulle sue tracce e che in estate proverà a prendere proprio un esterno d’attacco in grado di creare superiorità numerica e di fare la differenza. E questo discorso potrebbe diventare ancora più attuale in caso di cessione di Chiesa. La big che se ne assicurerà le prestazioni, però, in ogni caso farà un grande colpo potenzialmente.