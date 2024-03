Stangata Vlahovic, quante partite salta

Guai per la Juventus e Dusan Vlahovic perché è in arrivo la stangata con una maxi multa e squalifica per l’attaccante serbo che è stato espulso in Juve-Genoa.

L’ultimo turno di campionato di Serie A ha visto la Juventus di Allegri pareggiare ancora e per 0-0 con il Genoa di Gilardino, Vlahovic protagonista in negativo con una prestazione sotto tono, diversi errori sotto porta e tanto nervosismo che nel finale di partita l’ha portato ad essere espulso. Questo non gli consentirà di giocare la prossima partita e forse anche qualcuna in più, perché il giocatore serbo ha protestato in maniera troppo eccessiva.

Momento davvero difficile per il club bianconero che non riesce più ad uscire da questo periodo negativo. Adesso le cose sono davvero complicate con la società che vuole cercare di trovare la migliore soluzione per il finale di stagione. Intanto, chi non sembra essere più in forma mentale è sicuramente Dusan Vlahovic che dopo tanti errori ora è anche stato espulso in Juventus-Genoa proprio nei minuti finali e per proteste. Il giocatore sta attraversando un periodo difficile con i tanti errori decisivi nei match chiave che non hanno permesso al club di essere in corsa per lo scudetto ancora.

Squalifica Vlahovic: quante partite salta

Situazione davvero difficile questa per la Juventus che dovrà fare a meno di Dusan Vlahovic nelle prossime importanti partite di stagione per squalifica. Il club bianconero anche punirà il comportamento del giocatore che ha lasciato nel momento decisivo dell’ultima partita la squadra in 10 per una reazione esagerata.

Ora ci sono delle importanti notizie che riguardano il futuro di Dusan Vlahovic che sarà sicuramente squalificato dal Giudice Sportivo che potrebbe anche prolungare la squalifica dell’attaccante serbo per più giornate. Adesso ci sono delle novità che sono in arrivo proprio nelle prossime settimane.

Ora arrivano delle novità importantissime per quello che può accadere con la squalifica di Vlahovic che può saltare più di una partita. Sicuramente Vlahovic sarà squalificato contro la Lazio nella prossima di campionato dopo la sosta, da capire se saranno due le giornate che potrebbero portare quindi il giocatore serbo a non essere in campo sia contro la Lazio che anche nella prossima partita poi che ci sarà da calendario contro la Fiorentina. Si attende la decisione del Giudice Sportivo in arrivo nei prossimi giorni.