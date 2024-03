Tifosi della Juventus increduli: colpo di scena Allegri

La Juventus è pronta a voltare pagina al termine della stagione: futuro segnato per Allegri, i tifosi sono increduli

Spente ormai del tutto le speranze di poter tornare a vincere lo scudetto, la Juventus sa ora di dover difendere con le unghie e con i denti la qualificazione alla prossima Champions League.

I bianconeri stanno ottenendo dei pessimi risultati e da febbraio ad oggi è arrivato un solo successo in sette partite che li ha fatti scivolare al terzo posto alle spalle del Milan. Il margine di vantaggio sul quinto posto è ancora importante, ma la Vecchia Signora sa di non potersi concedere il lusso di ulteriori passi falsi se non vuole mettere a rischio una qualificazione che sembrava ormai scontata.

L’unica gioia per la Juventus in questi ultime settimane è stata la qualificazione al Mondiale per club 2025 dopo l’eliminazione del Napoli dalla Champions, ma per il resto c’è stato ben poco da sorridere. E può sorridere poco anche Massimiliano Allegri, la cui posizione è sempre più in bilico nonostante gli resti ancora un anno di contratto con il club bianconero.

Juventus, addio Allegri: arriva la sentenza di Tacchinardi

La dirigenza non è più tanto soddisfatta dell’operato del tecnico livornese e la sensazione che si ha è che a fine anno si volterà pagina. Di questo avviso lo è anche l’ex bianconero Alessio Tacchinardi che sulle pagine di Libero ha di fatto sentenziato Allegri.

Intervistato dal quotidiano Libero, Tacchinardi, uno dei simboli della Juventus, non ha utilizzato troppi giri di parole ed ha sentenziato in maniera netta la seconda avventura di Allegri alla guida del club.

L’ex bianconero ha riconosciuto come al tecnico livornese vadano fatti i complimenti per il lavoro svolto nei suo 8 anni di Juventus, ma che ora c’è bisogno di un cambiamento drastico: “Adesso è finita. Il suo ciclo è giunto alla conclusione, serve voltare pagina dopo tanti anni” ha affermato sicuro.

Anche la Juventus è sempre più convinta del fatto che serva un cambiamento e Cristiano Giuntoli si sta già guardando intorno per trovare l’allenatore giusto per sostituire il tecnico livornese. Tacchinardi ha voluto consigliare la dirigenza bianconera in questo senso ed ha rivelato chi secondo lui è adatto per guidare la squadra il prossimo anno: “Thiago Motta è uno da Juve, gioca un bel calcio, organizzato, ma non da circo scriteriato” ha spiegato.

Quello di Thiago Motta è un nome al quale sta pensando pure Giuntoli, fortemente attratto dalla sua idea di calcio, ma il ds bianconero ha anche altri nomi sul suo taccuino. Oltre al tecnico italo-brasiliano, la Juventus sta seguendo con interesse anche Raffaele Palladino, che viene da due ottime stagioni a Monza, Igor Tudor e Roberto De Zerbi, anche se quest’ultimo sembra diretto più verso altri lidi.