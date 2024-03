Dramma Barone: arriva un’altra brutta notizia

Brutte notizie che arrivano per il mondo del calcio con il dg della Fiorentina Joe Barone che ha accusato un malore nelle ultime ore ed è ora ricoverato in terapia intensiva.

Bisognerà capire come si possa evolvere questa triste vicenda che riguarda il dirigente viola che ha accusato un attacco cardiaco che l’ha fatto perdere i sensi nella giornata del 17 marzo a poche ore da Atalanta-Fiorentina che è poi stata rinviata a causa del malore di Barone che ora lotta tra la vita e la morte. Una notizia improvvisa che ha lasciato tutti sotto choc in casa Fiorentina e non solo. E’ tutto il mondo del calcio italiano che vive una situazione di disagio ora che è accaduta questa triste notizia che si spera possa avere dei risvolti positivi nel corso delle prossime ore.

La sensazione al momento resta negativa perché è stessa la Fiorentina a comunicare che le condizioni di Barone sono critiche anche se stabili al momento, con il dirigente viola tenuto in vita dai macchinari al momento e bisognerà capire se riuscirà ad uscire lottando al meglio in questa che è la partita più difficile della sua vita. C’è grande attesa per capire quello che può accadere da un momento all’altro, perché tutti vogliono saperne sempre di più sul dirigente della Fiorentina.

Fiorentina: brutta notizia per Barone

Un arresto cardiaco che ha cambiato la vita di Barone e di tutti i familiari e le persone che sono vicine al dirigente della Fiorentina. Perché il noto dirigente è in fin di vita e tutti aspettano delle notizie nuove che lo possono riguardare. Ci sono ora delle novità veramente importanti che possono arrivare per quanto riguarda il dirigente viola.

Barone è in fin di vita e rischia tra la vita e la morte dopo l’infarto prima di Atalanta-Fiorentina. Ci sono ora delle novità importanti che riguardano quello che sta accadendo e cosa sta attraversando tutta la sua famiglia. Il dg dei viola è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale San Raffaele di Milano dove ora è ricoverato in terapia intensiva.

Al momento però sono arrivati due comunicati sulla situazione di salute di Barone e non sono arrivate buone notizie perché il dirigente è tenuto in vita dai macchinari e le condizioni restano gravissime. Si aspetterà nelle prossime ore un nuovo annuncio da parte dell’Ospedale San Raffaele di Milano e della stessa società.