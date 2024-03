Insultati all’intervallo: Juve-Genoa, bufera all’Allianz

Nervi tesi in casa Juventus: ieri l’episodio durante la partita contro il Genoa, botta e risposta durissimo

La situazione in casa Juventus non sembra poi cosi serena. Strano, considerando che la Vecchia Signora al momento viaggia al terzo posto in classifica, con un vantaggio considerevole rispetto alla quinta e dunque con una certezza abbastanza concreta di poter riportare i tifosi a vivere la bellezza della Champions League. Certo, mancano tante partite e dovrà essere proprio Max Allegri e tenere tutti sul pezzo.

Al netto di questo, però, sembra essere proprio l’allenatore toscano ad essere finito nuovamente al centro del chiacchiericcio mediatico. I risultati delle ultime settimane stanno facendo mugugnare e non poco: una sola vittoria nelle ultime 8 partite, conquistata tra l’altro contro il Frosinone al 95esimo minuto. Bottino amarissimo per una squadra con le qualità della Juventus, e c’è un piccolo segnale d’allarme che si è acceso anche sulla classifica.

Vero è che quanto raccolto tra l’autunno e l’inizio del 2024 dovrebbe lasciare tutti tranquilli quantomeno per quanto concerne il piazzamento Champions (c’è anche il discorso da fare sulla validità del quinto posto per partecipare, in base a quello che sarà il ranking), ma c’è anche da dire che il Bologna spinge tantissimo ed anche alle spalle dei felsinei le distanze si stanno assottigliando.

Juventus, caos tra i tifosi ieri all’Allianz: il motivo

Sono le prestazioni della squadra, in buona sostanza, a creare qualche preoccupazione all’interno della squadra bianconera. Anche ieri nel corso della partita contro il Genoa, infatti, c’è stata la sensazione che la squadra non riuscisse a rodare nella maniera corretta. Ed ecco che, alla fine del primo tempo, si è assistito ad una scena che ha lasciato molti assolutamente senza parole.

Una parte del pubblico presente all’Allianz, infatti, ha ben deciso di fischiare la squadra, dando cosi un segnale molto chiaro a tutto l’ambiente. Da qui la reazione della Curva bianconera, che ha intonato il coro ‘Siete un pubblico di me*da!’. Un botta e riposta molto teso, che sottolinea anche quanto nell’ambiente non ci sia unità di intenti all’interno della stessa tifoseria.

Alcuni si sono schierati apertamente a favore di Massimiliano Allegri, altri invece sperano concretamente che il tecnico toscano possa andare via il prima possibile, magari al termine della stagione in corso. Poi c’è la squadra, il lavoro della dirigenza che anche non convince in alcuni punti: tutti elementi che innestano il seme della discordia in casa Juve. Da qui alla fine mancano ancora tante partite, l’obiettivo dovrà essere quello di fare fronte comune per cercare di portare a casa il risultato.